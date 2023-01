Microsoft presenta ‘Project Scarlett’, la sucesora de la consola Xbox

La nueva máquina de videojuegos soportará hasta la resolución de imagen 8K, entre sus novedades.

Microsoft presentó en la gran congregación anual de la industria de los videojuegos en Los Ángeles, EE. UU. un bosquejo de la próxima versión de su consola Xbox.

Bautizada ‘Project Scarlett’, la consola que sucederá a la Xbox One les dará a los creadores de videojuegos "el poder que necesitan para dar vida a sus visiones creativas", aseguró Phil Spencer, jefe de la división Xbox de Microsoft.

El grupo no dio detalles de los precios de la nueva consola durante su presentación en la apertura del E3, pero anunció que la idea es que esté disponible a tiempo para Navidad del 2020.

La compañía japonesa Sony también está preparando una nueva versión de su famosa consola PlayStation.

"La consola para nosotros es vital y fundamental en nuestra oferta", dijo Spencer en el evento, donde también se presentaron 60 nuevos juegos para Xbox.

Cuando muchos de los pesos pesados se lanzan al videojuego de streaming, que se perfila como el futuro de la industria, Microsoft también planea ofrecer a los jugadores que utilizan Xbox One la capacidad de acceder a su catálogo de ‘games’ de forma remota, desde cualquier dispositivo conectado.

Con este nuevo servicio, del que se ofrecerán detalles más adelante este año, los usuarios "podrán elegir dónde quieren jugar, ellos decidirán", dijo Spencer.

Microsoft se mete de lleno así en la batalla de la "nube" que ya se libra en el mundo de los videojuegos.

Entretanto, Google ha dado un paso adelante con su plataforma Stadia, que permitirá a partir de noviembre jugar en streaming desde cualquier dispositivo conectado a internet, de forma similar al exitoso modelo de Netflix en el video.

"Estamos experimentando el período más creativo y emocionante en la historia de los videojuegos", dijo Spencer. "En menos de veinte años, el número de jugadores en el mundo se ha triplicado a más de 2.000 millones", aseveró.

Los juegos en los teléfonos inteligentes han alimentado gran parte de este crecimiento.

Microsoft también anunció en Los Ángeles el lanzamiento de una versión beta de su suscripción a Xbox Game Pass, un servicio de pago mensual para su consola de juegos Xbox, que permite a los jugadores de PC acceder a un catálogo de más de 100 videojuegos por 9,99 dólares al mes.

Por 14,99 dólares al mes, los jugadores podrán suscribirse a ‘Ultimate’, que les permitirá acceder a juegos de streaming tanto en su consola como en su PC.