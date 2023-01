No coma cuento, el 40% de lo que aparece en las redes sociales es falso

Cifras de Innpulsa, entidad de emprendimiento adscrita a Mintic, revelan que un considerable número de usuarios comparten o reenvían información sin verificarla.

“Está más que demostrado que la mitad de información que reenviamos nunca la consultamos, es decir, la leemos y nos encanta retuitear o reenviar o todas las formas. Hay personas que se dedican en un 20% a crear noticias falsas, entonces hay que tener muchísimo cuidado y creo que es un tema no menor”, señaló Ignacio Gaitán, director de Innpulsa.

De otro lado, surgió una pregunta: ¿hasta qué punto las malas palabras pueden ser eliminadas por los portales?

“Estos grandes jugadores (empresas) de redes deberían utilizar la inteligencia artificial, como se usa en algún canal, que si hay algo pornográfico lo bloquean. ¿Por qué no bloqueamos las malas palabras? Yo creo que las malas palabras no tienen que ver con la capacidad de expresarnos, tienen que ver con la capacidad de ofender, entonces definitivamente el ‘feed news’ no solo son mentiras sino también ofensas”, añadió.

El caso más reciente fue protagonizado por Ignacio Greiffenstein, director de televisión de la Casa de Nariño, quien renunció a su cargo luego de lanzar insultos vía Twitter : “¿Por qué habrá en Twitter tantas fanáticas petristas con pinta de putas?”.

En contexto:

Ignacio Greiffenstein renuncia tras trino ofensivo contra mujeres que apoyan a Petro

“A veces se ponen esos ‘disclaimer’ (salvamiento de responsabilidad) en las redes sociales, donde solamente, dicen: ‘pongo opiniones personales’. Pero eso es un arma de doble filo porque hasta qué punto las posiciones de una persona pública, una persona que pertenece a alguna entidad, son solamente esa persona o también reflejan, de alguna manera, la posición de esa entidad”, se plateó Juan Fernando Pérez, experto en ciencias de la computación.

Los insultos por las redes y las noticias falsas han causado tal conmoción que partidos como el Liberal anunciaron medidas para quienes incurran en agresión digital: “el que lo haga se va”.

Por todo esto, la Corte Constitucional ordenó una audiencia para tratar el tema.