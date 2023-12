Novenas navideñas: conozca aplicaciones que lo ayudarán a vivir con emoción estas fechas

Con el comienzo de las novenas navideñas, los encuentros entre familiares y amigos adquieren un matiz especial gracias a la presencia de la comida tradicional que caracteriza estos espacios en diciembre. La alegría y la emoción se apoderan de este escenario, permitiendo que todas las personas vivan con entusiasmo la llegada de la Nochebuena y el Año Nuevo. En los últimos días previos a la Navidad, del 16 al 24 de diciembre, se lleva a cabo la tradicional novena navideña , una práctica reconocida en Colombia, Venezuela y Ecuador. Esta costumbre, originaria de la última, implica rezar las oraciones dedicadas a la Virgen María y San José, lecturas de la Biblia católica y cantar los famosos gozos.

Sin embargo, es posible que, al encontrarse en diferentes eventos festivos, se descubra en un lugar donde no tenga a su disposición los instrumentos tradicionales, como maracas y panderetas, que suele utilizar para entonar los clásicos villancicos navideños. Por ello, con el avance tecnológico y la intención de brindar facilidades para participar en estos encuentros, han surgido nuevas herramientas que le permitirán disfrutar de estas celebraciones en cualquier lugar.

Estas innovadoras opciones, independientemente de su ubicación, facilitan tener a su disposición las herramientas necesarias para cantar con entusiasmo los variados villancicos que forman parte de las novenas navideñas. De esta manera, la tecnología se convierte en aliada para mantener viva la tradición y la alegría característica de esta temporada festiva, permitiendo compartir estos momentos especiales con seres queridos, incluso cuando los instrumentos tradicionales no están a la mano.

Los cantos de los villancicos de las novenas navideñas

Novena de Aguinaldos

Esta aplicación incorpora diversos elementos clave que resultarán indispensables para sus celebraciones de novenas navideñas. En primer lugar, proporciona las oraciones diarias, permitiéndole tener el contenido completo de la novena en un solo lugar, una ventaja especialmente útil cuando no cuenta con la versión impresa de la novena.

Lo que distingue a esta plataforma es su función de audio, que ofrece la opción de tener las oraciones y los gozos recitados y cantados por una voz. Esta característica resulta beneficiosa en situaciones en las que se encuentre solo o no pueda dedicar tiempo a la lectura.

Adicionalmente, la aplicación incluye una sección dedicada a la historia de la novena, proporciona recetas para enriquecer sus reuniones y presenta las letras de los villancicos. Esta amplia variedad de contenido adicional complementa la experiencia, ofreciendo no solo la práctica guía de oraciones, sino también contextos históricos, ideas culinarias y la posibilidad de cantar las canciones navideños de manera completa.

Villancicos navideños

Esta plataforma no solo ofrece las oraciones de la novena, sino que destaca por sus secciones dedicadas a los villancicos. Esto resulta especialmente útil en situaciones donde el acceso a YouTube o Spotify puede ser limitado, ya que la plataforma recopila los villancicos más tradicionales. No solo presenta las letras de cada canción, sino que también brinda la opción de reproducirlas, ofreciendo al usuario alrededor de 17 canciones, entre las cuales se encuentran clásicos como Noche de Paz, Vamos Pastorcitos, Burrito Sabanero, Zagalillos, Los Peces en el Río y Tutaina. Aunque se requiere conexión a internet para esto, no es necesario realizar una suscripción adicional.

Además de esta valiosa oferta musical, la plataforma también proporciona opciones de tarjetas navideñas. Los usuarios pueden buscar y descargar estas tarjetas para enviar mensajes festivos a sus seres queridos, agregando así un toque personalizado a sus saludos navideños. Esta plataforma es una herramienta completa para disfrutar plenamente de la temporada navideña, brindando no solo elementos esenciales para las celebraciones religiosas, sino también recursos adicionales para compartir el espíritu festivo con amigos y familiares.

Rassel

Lo que más entusiasma a las personas durante las novenas navideñas es llegar al momento de entonar los distintos gozos, con el respaldo de sus instrumentos musicales favoritos, como las panderetas, las maracas, la guitarra, entre otros. Sin embargo, en ocasiones, algunos carecen de suficientes instrumentos o no se encuentran en su hogar, privándose así de estos elementos esenciales.

Es aquí donde la aplicación Rassel, disponible para iPhone, se convierte en la solución ideal al proporcionar la experiencia de tener un instrumento virtual al alcance de la mano. Basta con agitar el teléfono para que los sonidos de instrumentos como el huevo, el agitador y la pandereta resuenen de manera sincronizada con el ritmo que desee. Con esta aplicación, la vibrante experiencia musical de las novenas navideñas está siempre al alcance, brindando una alternativa práctica y divertida para aquellos momentos en los que los instrumentos físicos no están disponibles.

Tambourine

También existe una aplicación para Android que simula una pandereta. Esta aplicación ofrece la posibilidad de ajustar su sensibilidad al movimiento de la mano, lo que facilita su uso y la hace especialmente adecuada para que los niños acompañen con sus cánticos las diversas novenas navideñas.