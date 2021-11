Ojo a estas recomendaciones para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes

Carlos Sarria recuerda cómo, hace unas semanas, entre la 1 y las 3 de la madrugada vivió una de las peores pesadillas de su vida. Al despertar, se percató de que ladrones ingresaron a la aplicación de su banco y le desocuparon la cuenta. Pero no solo eso, también habían solicitado un crédito por 24 millones de pesos, el cual el banco desembolsó y cuyo dinero, instantes después, empezó a ser distribuido a diferentes destinos.

"Gracias a Dios el banco ya respondió, me reembolsó la plata que me habían robado y, además de eso, reversaron el crédito porque yo no lo había hecho y era un crédito por una suma alta. Hasta el momento todo ya está solucionado", expresó Sarria.

Pero no en todos los casos el desenlace es positivo. Según las cifras más recientes del Centro Cibernético Policial, hasta octubre de 2021, se habían reportado 11.372 casos de hurto a través de medios electrónicos y en cuanto a la violación de datos personales, 8.940 denuncias fueron presentadas.

Para los expertos en ciberseguridad, los ciudadanos están sufriendo cada vez más por el robo de cuentas en sus redes sociales. Andrés Guzmán de la compañía Adalid, especializada en seguridad de la información, servicios legales de alta tecnología y servicios forenses, asegura que lo que más afecta a los colombianos es el hackeo de cuentas de Instagram, Facebook y correo electrónico.

"Para evitar que nos roben nuestras cuentas hay dos recomendaciones importantes. La primera, tratar de tener doble verificación, que es un sistema en el que te llega un mensaje de texto cada vez que ingresa alguien a tu cuenta, entonces no solamente tienes la contraseña sino otro sistema para verificar el acceso y tener el control. Y la segunda recomendación es ser muy desconfiado. Cada vez que lleguen mensajes de texto, correos electrónicos o incluso llamadas que sean inusuales, hay que ser demasiado desconfiados y no responderlos. Por el contrario, si los mensajes vienen de alguna supuesta entidad bancaria o empresa, lo mejor es llamar a verificar".

Para caer en las redes de los ciberdelincuentes, a veces solo basta con tener activa alguna red social. Liliana Viana asegura que en ningún momento ingresó a páginas extrañas o llenó formularios con información sensible; sin embargo, de un momento a otro le empezaron a llegar correos electrónicos alertando el cambio de contraseñas de sus cuentas de Facebook e Instagram. Cuando fue a ingresar nuevamente, las redes no le permitieron el acceso. Una modalidad de estafa que se está volviendo cada vez más común entre los usuarios.

"Pude recuperar Facebook, pero en Instagram me dice que el usuario no existe y apenas me robaron la cuenta empezaron a poner estados de que estaba vendiendo un celular y un televisor", dijo Viana.

¿Cómo evitar no poner en riesgo su identidad digital? La empresa Andes Servicios de Certificación Digital S.A. recomienda cinco hábitos cotidianos para tener en cuenta como usuarios activo en redes sociales:

No tomar fotos a firmas para pegarlas en documentos. Es un hábito que parece inofensivo, pero no lo es pues cualquier persona puede tomar captura de pantalla a la firma y utilizarla para cometer delitos. No prestar el documento de identidad. Lo que parece un favor insignificante puede ser el comienzo de una pesadilla si su cédula cae en las manos de un delincuente. Mantener secretas sus contraseñas de acceso al celular o computador. Entrar a cualquier página de internet e ingresar datos personales sin verificar que sea un servidor que garantice su seguridad y la de sus datos. Debe verificar que en la página haya un candado en la parte superior. Tomarle foto a la cédula y enviarla por redes sociales.

Si usted ya es víctima de un ciberdelito, lo que debe hacer es denunciar a través del CAI virtual del Centro Cibernético Policial. Si el delito del que resultó afectado involucra alguna red social, debe comunicarse con las plataformas e iniciar el proceso para restaurar el acceso a sus cuentas.

Manuel Rodríguez, gerente de Ingeniería de Check Point, resalta que la gran mayoría de accesos a internet en el país se hace a través de dispositivos móviles, por lo que recomienda contar con antivirus o aplicaciones capaces de detectar cualquier tipo de ataque a los dispositivos y así disminuir el riesgo de ser víctimas de ciberdelitos.