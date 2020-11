¡Ojo con estas aplicaciones de celular! Son usadas para cometer un nuevo delito cibernético

Un grupo de expertos del antivirus Avast dio a conocer una lista de aplicaciones denominadas fleeceware. En estas se ofrecen fondos de pantalla o modificaciones para videojuegos. Específicamente están dirigidas para los fans de Minecraft.

“Fleeceware es una categoría relativamente nueva de delito cibernético que ofrece a los usuarios un servicio atractivo, generalmente por un período de prueba breve y gratuito de unos pocos días. Después de eso, la aplicación comenzará automática y sutilmente a cobrar costos excesivos, hasta 30 dólares por semana (unos 109 mil pesos)”, explica Avast.

Y añade: “Los estafadores esperan que el usuario se olvide de la aplicación instalada y su breve prueba, o que no se dé cuenta del costo real de la suscripción”.

Se advierte, además, que los niños son quienes más están en riesgo porque “no prestan atención a los detalles del servicio al que se suscriben”.

Estas son las aplicaciones cuestionadas, disponibles en la Play Store:

1. Skins for Roblox

2. MasterCraft for Minecraft

3. Skins, Mods, Maps for Minecraft PE

4. Live Wallpapers HD & 3D Background

5. Master for Minecraft

6. Boys and Girls Skins

7. Maps Skins and Mods for Minecraft

Expertos advierten que no solo basta con borrar la app, sino que también es necesario cancelar la suscripción para solucionar el problema.

