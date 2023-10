Ok Google: cómo configurar su dispositivo para una experiencia personalizada

Pronunciar dos palabras pueden ayudarlo a encontrar o conocer toda la información que desee. Decir “Ok Google” es como magia, porque así activa el asistente virtual de voz desarrollado por Google y que funciona en dispositivos Android y en la aplicación móvil de Google.

Esta es una de las tantas formas en que la inteligencia artificial se integra en nuestras vidas para hacerlas más simples y convenientes, pues "Ok Google" es un comando de voz que le permite interactuar con su dispositivo. Cuando pronuncia la frase, el dispositivo graba su voz y la envía a los servidores de Google para su procesamiento. Los servidores analizan su comando y generan una respuesta que se envía de vuelta a su dispositivo.

Las posibilidades con Ok Google son casi ilimitadas. Puede pedirle a este asistente que le dé información sobre el clima, noticias o busque datos en internet. Puede pedirle que configure alarmas y recordatorios, ponga una canción que quiera escuchar, haga llamadas o envíe mensajes a personas en particular. Incluso, puede conectar dispositivos inteligentes en su hogar y controlarlos desde allí.

Pero, ¿cómo puede lograr todo eso? Lo primero que debe hacer es configurar “Ok Google” en su dispositivo. Para esto, debe seguir ciertos pasos básicos. Solo debe recordar que dependiendo del dispositivo, el proceso puede variar un poco.

Configurar “Ok Google” en cuatro pasos

El asistente de voz se encuentra en una amplia gama de dispositivos, desde teléfonos inteligentes y tabletas hasta altavoces inteligentes, relojes y más. Google Assistant es compatible con la mayoría de los dispositivos Android y se integra con otros servicios de Google, como Calendar y Maps.

Para configurarlo debe tener en cuenta el tipo de dispositivo y verificar que sea compatible con Ok Google, pero en general, debe hacer lo siguiente:

1. Abra la aplicación de Google en su dispositivo.

2. Toque su foto de perfil o las tres líneas horizontales en la esquina inferior derecha para acceder a la configuración.

3. Seleccione "voz."

4. Luego, elija "detección de 'Ok Google.'"

Una vez haga esto, debe entrenar a su dispositivo para reconocer su voz. Esto es importante para garantizar que solo su voz active Ok Google. Siga las instrucciones en la pantalla y diga "Ok Google" varias veces. Después de esto, la configuración estará lista.

También puede habilitar el asistente de voz para que funcione cuando su dispositivo esté bloqueado. Esto le permitirá acceder rápidamente a Google Assistant. Para hacerlo, siga las instrucciones en la sección "detección de 'Ok Google'" y active la opción "desde la pantalla bloqueada."

Una vez haya hecho estos pasos, el asistente empezará a funcionar. Simplemente diga "Ok Google" en voz alta y su dispositivo debería responder.

Ok Google responderá a ciertos comandos

El asistente es capaz de realizar una amplia variedad de tareas, pero debe aprender a hacer las preguntas para que su interacción tenga éxito. Aquí le dejamos algunas frases que puede usar con “Ok Google”:

- "Ok Google, ¿cuál es la temperatura hoy?"

- "Ok Google, recuérdame comprar leche a las 5:00 p. m."

- "Ok Google, envía un mensaje a mamá."

- "Ok Google, llama a la pizzería local."

- "Ok Google, ¿quiénes son los Beatles?"

Recuerde que todas estas interacciones son privadas. Google asegura que la seguridad de los datos de los usuarios es clave para la empresa, por eso pensaron en que el asistente sea entrenado para responder solo a una persona. Además, Google permite a los usuarios revisar y eliminar sus datos de voz almacenados en su cuenta.

“Asistente de Google está diseñado para garantizar la privacidad y la seguridad de tu información. Puedes usar funciones integradas en los dispositivos compatibles con el Asistente de Google, como el botón de cámara o para silenciar el micrófono, junto con la configuración de Asistente de Google a fin de controlar cuándo se envían datos a Google”, asegura la empresa.