Páginas web de medios, redes y comercio electrónico en todo el mundo dejaron de funcionar

Páginas web de importantes medios de comunicación, entre ellas CNN y Le Monde, así como Amazon, Spotify y Twitter, entre otras, reportaron errores al ingresar.

El portal especializado Downdetector, que informó de cortes en servicios digitales y redes sociales, apuntó a que el problema podría originarse en el proveedor americano de servicios de computación Fastly, pero este extremo no se ha verificado por el momento.

No se puede acceder, entre otros, a las páginas web de medios como The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde y El País.