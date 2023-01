¿Qué es la ley de modernización de las TIC?

El presidente Iván Duque la sancionó hace algunas horas. Busca que más hogares puedan acceder a internet.

En la actualidad cerca de veinte millones de colombianos no tienen acceso a internet, precisamente la ley 1979 de modernización del sector de las TIC, sancionada recientemente por el presidente, busca reducir esta brecha y permitir que colegios, hospitales y hogares colombianos puedan estar conectados.

“Lo que puede esperar el colombiano es una mejor conectividad, una conectividad con un mayor cubrimiento y con una mayor calidad”, señaló Sylvia Constaín, ministra de las TIC.

La ministra de las TIC explica que esta ley que busca mayor inversión en el sector, también fortalecerá y favorecerá la televisión y la radio pública de las regiones.

“Vamos a poder claramente tener más contenidos desde las regiones, que podamos compartir no únicamente con el resto de Colombia sino con el resto del mundo”, añadió Constaín.

Llegamos hasta el corregimiento de La Boquilla, norte de Cartagena y hablamos uno de los docentes de informática y la bibliotecaria quienes explican la importancia de la conectividad en el aprendizaje de los niños.

Para el docente José Lozano “poder conectarse, poder interactuar y poder aprovechar todas las ventajas que el acceso al internet le ofrece, a través de plataformas virtuales”.

La bibliotecaria Rosario Iriarte explica la importancia del acceso a las plataformas virtuales: “investigar sus trabajos, las tareas, hay padres que no tienen cómo darle acceso a un niño para que vaya a un internet. Aquí en las bibliotecas es gratis”.

Esta ley también amplía el plazo de 10 a 20 años para el uso del espectro, que son las autopistas que permiten las comunicaciones, con el fin de incentivar la inversión privada.