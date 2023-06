¿Qué son los canales de WhatsApp y cómo puede utilizarlos?

Los usuarios colombianos tendrán la oportunidad de ser parte del testeo de los canales de WhatsApp , la nueva actualización de la aplicación de mensajería para difundir información de manera masiva sin causar spam en las bandejas de entrada. ¿Cómo puede activarlo la función y usarla de manera eficiente?



Paloma Szerman, gerente de Políticas Públicas para WhatsApp en América Latina, aseguró que esta prueba se realizará de manera paralela y exclusiva en Colombia y Singapur, y se habilitó a partir del pasado jueves, 8 de junio de 2023. Por el momento se tiene disponible el directorio de canales, sin embargo, otras funcionalidades se irán activando con el paso de los días.

“Canales va a ser una forma muy simple, confiable y privada de que cualquier usuario de WhatsApp, empezando en Colombia, pueda recibir actualizaciones de las cosas que les interesan, ya sea de personas, organizaciones, usuarios, influencers o cualquier tema”, explicó Szerman, quien destaca que lo importante de la herramienta será que cada uno elige de quién quiere recibir la información.

Por ejemplo, si alguien es apasionado al futbol, podrá buscar equipos, periodistas, medios deportivos, influenciadores o creadores de contenido que traten el tema.

Según la gerente, el objetivo de la actualización no es saturar a los usuarios por notificaciones, por ello se diseñó una pestaña separada que no se mezcle con las conversaciones privadas, lo cual marca la gran diferencia entre esta nueva incorporación y las listas de difusión. Así mismo, en el caso de que alguien no quiera recibir recibiendo información de alguno de los canales de WhatsApp, podrá dejar de seguirlo en cualquier momento.

Mediante los canales de WhatsApp, los cuales estarán ubicados en la pestaña de Novedades y se mostrarán de manera cronológica, se podrán compartir información en formato de mensajes de texto, audio, fotos, videos, documentos, stickers y gifs.

Además de que la herramienta permitirá conectarse de manera cercana con la información de su interés, las notificaciones que se reciban van a estar silenciados por defecto, por lo cual, a menos que se activen de manera manual, la persona no estará recibiéndolas de manera constante.

De igual manera, para proteger la privacidad de los usuarios, ni el creador del canal de WhatsApp ni los demás seguidores podrán ver los números de contacto de los participantes, solo el número de seguidores.

Tampoco se podrá agregar a otras personas al canal, como sucede con los grupos, pero su se podrá compartir un enlace o QR invitando a seguirlo.

“En WhatsApp no vamos a sugerir canales a ningún usuario sobre la base de su actividad de mensajería privada”, enfatizó Paloma.

Pero ¿cómo se puede participar del testeo de los canales de WhatsApp? Lo primero es que se debe tener activa la última versión de la aplicación de mensajería, ya sea en un dispositivo Android o iOS. Una vez se tenga actualizada, los usuarios con números colombianos (+57) podrán ir a la pestaña novedades y en la lupa comenzar a buscar los canales por categoría o nombre.

Se espera que en los próximos meses la función esté disponible para el resto de los usuarios del mundo, pero, por el momento, los comentarios generados por el público colombiano permitirá fortalecer la herramienta antes de ser liberada de manera general.