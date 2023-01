“Quiero ver tu cuerpo”: los riesgos de usar aplicaciones para encontrar el amor

En 2023 estos sitios pueden llegar a los 320 millones de usuarios y muchos depredadores y estafadores han encontrado técnicas para engañarlos.

Una joven que empezó a usar estas aplicaciones para hacer amigos, dice que estas no son malas, pero sí algunas de las personas que allí se encuentran.

“Envíame una foto, quiero ver tu cuerpo”, han sido algunas de las peticiones que usuarios le han hecho.

“A partir de ahí comienzan a entrar en confianza y a querer más fotos como más ya explícitas”, reconoce. Su reacción ha sido bloquear esos perfiles que quieren pasarse de la raya.

Expertos en ciberseguridad, como Maximiliano Cantis, han identificado los riesgos más grandes que corren quienes se dejan engañar.

“Primero, estar hablando con un perfil falso; lo segundo es que muchas veces estas aplicaciones llevan a la gente a enviarse fotos o videos de contenido más erótico y qué pasa, como no sabemos quién está del otro lado, muchas veces estas situaciones viran en casos de sextorsión”.

Por eso el experto de ESEY recomienda “no compartir información privada rápidamente, por ejemplo, nuestro apellido, dónde trabajamos, porque no sabemos con quién estamos hablando. También es importante encontrarse en lugares públicos, como para estar más protegidos”.