¿Realidad o inteligencia artificial? Aprenda a identificar las imágenes creadas con un computador

¿Alguna vez se ha preguntado si una imagen que vio en internet fue creada por un humano o por una inteligencia artificial (IA)? Con la llegada y optimización de esta tecnología, dudar de todo se hace cada vez más necesario, pues incluso si lee, escucha o ve algo, puede que no sea real.

Crear imágenes con IA no es difícil. De hecho, el proceso está democratizado, pues hay diversas herramientas y plataformas disponibles que le permiten hacer su tarea. Además, son completamente gratuitas.

Estas páginas usan algoritmos y modelos de aprendizaje automático para generar las imágenes. Esto significa que a partir de una entrada de texto o instrucciones específicas, esas plataformas pueden aprender a replicar estilos artísticos, combinar elementos visuales y mucho más.



Esto significa que todos tiene la capacidad de crear imágenes con IA, y si bien este uso de la tecnología está pensado para facilitar procesos creativos, sobre todo para quienes no son diseñadores, no falta quienes lo usan de manera malintencionada.

Si no quiere caer en una trampa, a continuación le contamos algunas señales clave que le ayudarán a identificar si una imagen es real o fue generada por una inteligencia artificial:

1. Resolución y realismo sobrenatural

Las imágenes generadas por IA a menudo tienen una resolución excepcionalmente alta y un nivel de detalle que puede parecer sobrenatural. Esto se debe a que los algoritmos de IA pueden crear detalles finos que un ser humano normalmente no podría.

2. Composiciones extrañas

Esté atento. Si nota que en la imagen hay elementos extraños o surrealistas, puede que la imagen haya sido creada con inteligencia artificial. Esto se debe a que la IA pueden combinar elementos de manera inusual o inesperada. De hecho, hay imágenes de personas creadas con IA en las que, si se ven los detalles, se nota que el personaje puede que tenga partes de su cuerpo alteradas, como con más o menos dedos.

3. Repetición de patrones

Aunque la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear infinitos productos de cero, a veces tienden a mostrar patrones repetitivos. Fíjese si en la imagen hay repeticiones evidentes que no tienen propósito. Incluso, puede que un personaje se vea más de una vez en la misma imagen.

4. Contenido fantástico

Las imágenes generadas por IA a menudo incluyen contenido que parece sacado de un mundo de fantasía. Pueden presentar criaturas, paisajes o elementos que no existen en la realidad.

5. Colores y texturas inusuales

La inteligencia artificial puede jugar con colores y texturas de una manera que es difícil de replicar para un ser humano. Si la imagen tiene colores extremadamente vívidos o texturas inusuales, que incluso podrán parecer una pintura, podría ser una señal de que la imagen no es real.

Herramientas para detectar imágenes de IA

Si a pesar de analizar las características que listamos, sigue teniendo dudas sobre si un contenido es real o no, puede recurrir a herramientas en línea que pueden ayudarlo a detectar imágenes generadas por IA. Algunas de ellas utilizan algoritmos de reconocimiento de patrones para identificar características inusuales.

Todo lo que debe hacer es cargar la imagen en estas herramientas y recibir información sobre su probable origen. Algunas de las opciones son:

InVID: Es una extensión de navegador permite verificar la autenticidad de las imágenes y los videos en línea. Puede ayudar a descubrir si una imagen se ha generado mediante IA o si ha sido modificada de alguna manera.

TinEye: Una herramienta de búsqueda inversa de imágenes que rastrea la web para encontrar imágenes idénticas o similares. Es útil para identificar imágenes generadas por IA que se han compartido en línea.

Forensically: Esta herramienta en línea proporciona un conjunto de herramientas para analizar imágenes en busca de manipulación. Puede ayudar a determinar si una imagen ha sido generada por IA.