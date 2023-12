Red 5G en Colombia: aclare aquí las principales dudas en torno a esta tecnología

La tecnología del internet 5G será una realidad en Colombia gracias a la adjudicación que hizo el Gobierno nacional para operar esta red. Conozca cuáles son los beneficios que tienen los usuarios a partir del 2024 y aclare las principales dudas sobre el tema.



Tras una subasta, el servicio de 5G quedó adjudicado a la Unión Temporal Tigo – Movistar, Wom, Telecall y Claro.

“Un ciudadano del común -cuando abre su celular y va a internet- va a tener, cuando descarga información, 40 veces más de velocidad y, cuando comparta información, va a tener hasta 20 veces más de velocidad”, manifestó Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.

Las tecnologías de 3G y 4G seguirán funcionando en los celulares, es decir, no se requiere comprar un nuevo aparato. No obstante, no van a gozar de las velocidades de la red 5G. Para esto es necesario contar con un dispositivo que soporte esa tecnología.

Germán López Ardila, director de asuntos legales y regulatorios de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, habló sobre los costos de planes de internet con la tecnología 5G.



“En principio, los servicios de telefonía fija, de internet fijo y todo lo demás no debería tener ninguna afectación por parte de esto. Incluso, los servicios móviles tampoco van a ser más costosos”, aseveró Ardila.

Publicidad

Sobre la duda de si las antenas de la tecnología 5G son perjudiciales para la salud, Ardila manifestó que “miles de estudios alrededor del mundo dicen que no hay una relación concluyente entre los campos electromagnéticos que generan los celulares y los equipos de telecomunicaciones móviles”.

Expertos dicen que frente a la privacidad de los datos personales no va a haber complicaciones o riesgo. También recomiendan continuar con la seguridad y normas básicas de las tecnologías anteriores.

Los operadores de 5G empezarán a prestar el servicio a partir de febrero de 2024. Sin embargo, el despliegue de la red será progresivo.