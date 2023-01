Red 5G promete mayor velocidad y conectividad, pero ¿cuáles son los riesgos?

Llega para revolucionar el mundo de las comunicaciones y responder a nuevas necesidades de la era digital. Conozca los beneficios y desventajas que puede tener.

Sentir que usted está en el apartamento que compró, incluso antes de que se construya el edificio o ver cómo pasaría el viento por la vivienda, ya es posible gracias a la realidad virtual.

Sin embargo, este servicio podría mejorar gracias a la llegada de tecnología 5G, que promete ser 40 veces más rápida que la red 4G, que no es solo aplicable a la realidad virtual.

Entre otras ventajas permitirá descargar una película de alta definición que ahora se demora seis minutos, en solo seis segundos y su señal esta garantizada incluso en eventos multitudinarios.

“Se prevé que se podrá soportar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, entonces cuando tengamos eventos multitudinarios, por ejemplo, un partido en un estadio, conciertos, las personas no tendrán inconvenientes al momento de comunicarse”, explicó Felipe Díaz, ingeniero de telecomunicaciones.

Los usuarios no solo se conectarán con dispositivos móviles.

“En el futuro se van a desplegar de 10 a 15 dispositivos por persona, entonces vamos a tener sensores monitoreando nuestro cuerpo. Todos esos datos nos van a permitir hacer nuestra vida más fácil”, aseguró Díaz.

Con la tecnología 5G no podremos ya hablar de conexión entre personas, ni de conexión de datos, sino de conexión con todo. De esta manera la conectividad de las personas vendrá acompañada de una serie de dispositivos.

Esta conexión de objetos se define como el internet de las cosas (IoT) y es la nueva apuesta en el mundo digital. Con esta tecnología, un minero que esté conectado a un sensor podrá ser localizado por debajo de la tierra, o el médico en el hospital podrá realizar un diagnóstico preliminar del paciente que es trasladado en ambulancia.

“Al 5G tener un ancho de banda más grande, va a haber posibilidad de tener nuevos servicios en IoT y eso les da la posibilidad a industrias como la agricultura, la salud, la educación, de tener nuevos servicios”, señaló Andrés Quintero, country manager de Ericsson, Colombia.

Una de las ventajas a corto plazo que ofrece 5G es la posibilidad de liberar la congestión de red, así usar el teléfono, el televisor y el computador al mismo tiempo en una vivienda, ya no serán un dolor de cabeza.



Temor por ciberseguridad

Pero esta gama de beneficios podría traer consecuencias relacionadas con el control irregular de todos los dispositivos que ahora van a estar conectados.

“Información sensible de las organizaciones o información confidencial, el robo a través de canales transaccionales. Sumado a eso podría existir un robo o una afectación a esa expectativa razonable de intimidad y con ello que exista una suplantación, una extorsión electrónica, un secuestro de la información”, manifestó John Jairo Echeverry, experto en ciberseguridad.

Frente a este panorama los expertos recomiendan fortalecer las políticas de ciberseguridad y un compromiso por parte de las empresas que custodian la información de los usuarios con lineamientos que protejan los datos.