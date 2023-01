Redes y aplicaciones pueden mejorar la calidad de vida de personas en condición de discapacidad

También se convierten en aliadas de emprendedores que materializan proyectos de vida y los comparten con quienes tienes sus mismos intereses.

Ese es el caso de Carlos Pachón, que creó un ejercicio de ciencia ciudadana con el que, a través de una caja de cartón, mide la calidad del aire en diferentes puntos de Bogotá.

“Él toma los datos y los datos puedes consumirlos tú en tu teléfono para determinar a qué exposición estás sometido, o puedes compartir los datos a una nube con las personas que estén interesadas en ese tipo de información”, explica.

En el caso de Norbey Salazar, una persona con discapacidad visual, la tecnología le ha permitido moverse con más independencia.

“Por ejemplo, con los GPS yo digo ‘listo, le timbro al busetero donde yo llego’, pero antes de eso yo tenía que decirle a cualquier persona ‘venga me colabora para quedarme en tal parte’ y no siempre era efectivo porque a la gente se le olvidaba y me pasaba, entonces era muy complicado”, cuenta.

Según los expertos, la tecnología mejora la calidad de vida de la sociedad siempre y cuando el uso sea el adecuado.

“Eso no es fácil, eso implica en buena medida capacitarnos, tenemos que volvernos una sociedad y unos ciudadanos mucho más sofisticados tecnológicamente”, señala Juan Pérez, experto en ciencias de la computación de la Universidad del Rosario.