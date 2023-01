Ropa que no necesita ser lavada, el emprendimiento para contribuir al medio ambiente

Puede durar hasta 60 días sin mal olor, debido a que la tela está compuesta de hilos que no permiten el cultivo de bacterias.

La compañía The Frenchie Co hizo el lanzamiento de las prendas este miércoles a través de crowdfunding. “Somos la única marca para uso diario de ropa que es antibacterial”, explicó su fundador, Daniel Mejía Plata.

Con cinco camisetas antibacteriales, solo sería necesario lavar anualmente alrededor de 7 u 8 veces cada una.

Mejía afirma que con la tecnología usada en estos diseños “no permite que se cree el cultivo de bacterias que uno genera al sudar”.

El precio por unidad es de 49 dólares.

Conozca también la inteligencia artificial que empresas como Apple y Amazon están utilizando para la contratación de personal y el primer centro de experiencias de Huawei que explicó los avances en redes 5G.