Subasta de la red 5G: ministro de las TIC revela detalles de cómo se dará

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, encargado de la subasta de la red 5G, le contó a Noticias Caracol los detalles del negocio, en el que garantizó que no habrá monopolio de un solo proponente.



Los pormenores de la licitación los dio a conocer en uno de los lugares más apartados de Colombia, El Remanso, una zona indígena a la que se llega por el río Inírida tras un recorrido de dos horas en lancha.

Allí, el ministro Lizcano y su equipo llevaron tablets, televisores y antenas que, sostuvo, les garantizarán a los ciudadanos tener internet para fomentar el turismo.

“Trajimos unas antenas muy importantes porque este paraíso tiene una vocación turística, y turismo sin internet, pues las comunidades no tienen cómo vender sus productos turísticos. Pero además la salud. En estas comunidades río arriba si se enferman, la gente se muere, porque no pueden llamar a un doctor, no pueden llamar a un médico. Los niños no pueden tener realmente una educación, no pueden hablar con sus familiares, entonces es una conectividad que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, de los habitantes de esta zona totalmente indígenas, la mayoría de ellos inclusive no habla español”, manifestó el funcionario.

El Remanso es el asentamiento de una comunidad indígena que hoy basa su sustento en atraer turistas, especialmente extranjeros, para conocer una de las grandes maravillas de Colombia, los Cerros de Mavecure.

Lizcano sostiene que la conectividad 4G con la que cuentan ahora “es bastante potente porque para la comunidad tan pequeña con la antena de casi 40 metros que tenemos ahí, entra como si estuviéramos en el parque de la 93 de Bogotá o en el parque de El Poblado de Medellín”.

Agrega que “Colombia está conectado en el 60% y lo queremos llevar al 85%. Un país que aumenta diez puntos de conectividad, es decir, si lo subimos del 60 al 70%, que lo vamos a lograr el otro año, es un país que crece entre el 0,5 y el 1,8 del PIB, eso lo tienen todos los estudios del mundo. La conectividad es la base del desarrollo. Solo lo podemos ver en un gran país, con productividad, con manufactura, pero lo podemos ver acá. Esta comunidad no tiene otro ingreso diferente que el pescado y cuando no hay pescado, pues no comen. Si ya pueden tener turismo, el desarrollo para este pequeño pedacito le permite primero, educarse. Vimos clases de inglés, clases desde Bogotá. Aquí no hay universidades, aquí no hay secundaria. Esto les permite educarse. Segundo, les permite desarrollar el turismo. Imagínese internet sin turismo. Usted cómo promociona un sitio de esos a un extranjero en Estados Unidos, en Europa, si no tiene una página web donde hoy cualquier turista hoy se conecta; les permite, además, tener salud, telemedicina. Cuando yo llegué la primera vez, cuando hablamos con el presidente, lo que decía la comunidad era 'acá hay un enfermo, se está muriendo y cómo avisa'”.

Subasta de red 5G

Desde este recóndito lugar, el ministro de las TIC explica que la tecnología 5G les brinda a los ciudadanos “velocidades de descarga hasta en 20 y 30 veces más. Es decir, su celular va a tener 30 veces más de velocidad. Eso es lo que tiene que ver con los celulares sin tener que comprar un celular nuevo, sin tener que pagar más factura, no tiene daño para la salud”.



“Y para las empresas trae todos los beneficios de los ecosistemas de innovación: manufactura, robótica, telemedicina”, agrega.



¿Qué garantiza que la subasta del 5G sea transparente?

“El mejor indicador que tenemos es que ya se han presentado cuatro (licitantes) con cara de cinco porque hay unos que están unidos. El segundo es un salón cerrado, haga de cuenta una casa de estudio, nadie puede entrar, nadie puede salir, no tienen datos hacia afuera, nadie puede usar celulares ni relojes inteligentes. Simplemente colocan una cifra en el computador y el que más pague por el espectro se lo gana”, explicó Lizcano.

“Es muy importante aclarar que no hay un solo ganador. Puede haber hasta cuatro ganadores en la subasta porque está por bloques, porque vamos a subastar 320 megahertz y no le podemos entregar todo el espectro a una sola empresa. Cada uno puede aspirar a 80 megahertz y después adiciona diez más, de diez en diez, hasta un tope de cien, porque no podemos permitir que en Colombia haya un monopolio de una sola empresa, sino que queremos que haya varias empresas que puedan prestar el servicio de 5G. Sin embargo, a través de las obligaciones que les ponemos, se produce competencia y es una subasta que, como está diseñada en teoría de juegos, permite que haya más inversión y más competencia”, añadió.

Sobre la oferta, Lizcano dijo que “el precio base puede estar en un billón de pesos y los 4, y lo que le puede quedar al gobierno pueden ser unos 2 billones de pesos que, entre otras cosas, lo dije en el consejo de ministros, van a ayudar a cubrir el déficit que dejó la sentencia a la Corte Constitucional de las regalías. Son 2 billones más que entran al presupuesto general, pero que van focalizados a la conectividad”.