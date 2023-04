Tormenta solar: ¿por qué dicen que habrá una catástrofe este 23 de abril?

En TikTok se viralizó una teoría que habla de una tormenta solar. El usuario que habló del tema aseguró que este domingo, 23 de abril, habrá un apagón masivo de tecnología en todo el mundo, lo que llevaría al ser humano de nuevo a la edad de piedra.



"El 23 de abril de 2023 habrá una tormenta solar con radiaciones extremadamente altas, dando un 23% probabilidad a cada ser humano de sobrevivir", dice la publicación en la red social.

En el video de TikTok, que ya supera los 24 millones de reproducciones, dicho usuario afirmó que, según una supuesta "Universidad de Osborn", por causa de la tormenta solar, la tecnología en el mundo dejará de funcionar producto de las altas temperaturas que alcanzará la atmósfera.

En redes sociales usuarios reaccionaron con pánico y risa: "Dios quiera y eso no sea cierto", "Jajaja siempre dicen que vamos a morir 😂", "Entonces, ¿pago mis tarjetas o no?", "Nos ponemos protector solar de 80 y listo", "No me digan eso que me da miedo" y muchos más.

¿Es cierto que habrá una tormenta solar el 23 de abril de 2023?

Aunque algunos confían en esta teoría, hasta el momento, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) no ha hecho ninguna advertencia sobre el supuesto fenómeno.



Expertos, además, afirman que "predecir una tormenta solar con tanta exactitud es total y absolutamente imposible".

Publicidad

Fin de la humanidad: nos quedan solo 7 años por culpa de la inteligencia artificial, según experto

El fin de la humanidad ha sido uno de los mayores temas de conversación. Aunque varios expertos han sostenido que pronto se acabará el mundo, la inteligencia artificial podría acelerar dicha fecha, de acuerdo con un analista. Claro, todo es un supuesto y las críticas hacia esta teoría no se han hecho esperar.

Y es que, según Bryan Caplan, de la Universidad George Mason en Virginia, el fin de la humanidad será el 1 de enero de 2030. Este experto es conocido por atinnar a pronósticos presidenciales en Estados Unidos.

"La regla general es que cualquier cosa que aumente la producción humana es buena para el nivel de vida humano. Algunas personas pierden, pero si vas y dices que solo queremos un progreso que beneficie a todos, entonces no podría haber progreso", contó Caplan, en entrevista con The Guardian.

Publicidad

Este experto asegura que el fin de la humanidad no ocurrirá mediante una bomba atómica o por la guerra, sino porque las personas ya no serán necesarias para la inteligencia artificial, es decir, pasarían a ser obsoletas para estas tecnologías.

La predicción indica que la IA será mucho más inteligente de lo que es actualmente, incluso más que los seres humanos.