¿Trabaja frente a un computador? Estas aplicaciones le servirán para tener posturas sanas

Muchas horas frente a las pantallas genera sedentarismo y cambios en el cerebro que, a la larga, se pueden convertir en obesidad y hasta problemas sociales.

Basta hacer un pequeño sondeo para darse cuenta que, en promedio, el colombiano pasa más de 5 horas al día sentado frente al computador y son pocos los que hacen actividad física para compensar

Para el sicólogo Oscar Javier Mejía, esto se explica porque “yo ya no tengo que salir a hacer determinados trámites, no tengo que ir a cine, por ejemplo; no tengo que desplazarme porque yo ya tengo determinadas plataformas que tienen todas las películas”.

Añade que ya no hay que ir a las instituciones porque el internet permite hacer los trámites y hasta se libra de visitar a los amigos, pues la cita se puede reemplazar por videollamadas.

El análisis de este comportamiento sedentario potenciado en el uso de nuevas herramientas tecnológicas demostró que los adolescentes pasan cerca de 8 horas al día y los adultos un promedio de 6 horas, demostrando que no es un hábito solo de los ‘millenials’.

Los videojuegos en el computador son un factor determinante en el aumento de esta tendencia. Seguro le ha pasado que conoce a alguien que no se puede despegar del asiento por miedo a perder algún punto en el juego.

Esto es lo que sucede en el cerebro: “tenemos unos sistemas de recompensa en los cuales se libera unos neurotransmisores en el cuerpo que generan placer y satisfacción. Cuando una persona está jugando un videojuego y gana, ese sistema se activa y hace que sienta placer, pero como en los videojuegos van aumentando”.

A largo plazo este tipo de comportamientos pueden causar enfermedades como obesidad, cáncer, diabetes y problemas sociales.

Estas son las aplicaciones que pueden ayudarnos a reducir el impacto de estar sentado muchas horas frente al computador.

Posture reminder: nos recuerda como mantener una postura correcta, establece tiempos y nos sugiere posturas personalizadas.

Fokasu: es un reloj que nos indica en qué momento debemos parar para renovar la mente y mejorar nuestra productividad.

Sittin timer: una aplicación gratuita en el celular en la que se pueden programar los tiempos de descanso y que sugiere ejercicios.