Trucos de WhatsApp: envíese mensajes usted mismo y guarde documentos importantes

En la actualidad, los usuarios de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp necesitan tener presentes datos, documentos o imágenes y la manera más sencilla de esto es enviarlos a su propio chat. Este método es poco conocido y sencillo de realizar.



Enviarse mensajes a sí mismo en WhatsApp también tiene un punto importante a su favor y es la accesibilidad. Además de tener a disposición en su celular la información que se envía, también puede tenerla en WhatsApp Web.

Esto facilita el proceso de transferir documentos, imágenes o videos importantes. Por ejemplo, si tiene un documento en su computador y quiere llevarlo con usted a todos lados, entonces lo puede adjuntar desde WhatsApp Web y la sincronización hará el trabajo para que usted lo tenga en el chat de su celular siempre.

Ya sea que usted tenga un iPhone, un Android o use la aplicación desde su computador, existen varias formas para que pueda enviarse un mensaje a sí mismo en WhatsApp. A continuación le contamos dos de ellas:

Conviértase en su propio contacto

Usted puede aparecer en la aplicación como un contacto más, así como aparecen sus familiares o amigos. Para esto solo debe asegurarse de tener la última versión de WhatsApp instalada en su dispositivo y su número guardado en la agenda de contactos.

Se recomienda que al momento de guardarse en su directorio, guarde su contacto con su nombre u otras opciones como “notas”, “yo” o “mi número”, para identificarlo fácilmente. Si usa combinaciones extrañas se le dificultará encontrarse en WhatsApp.

Una vez ya se haya agregado a su lista de contactos, inicie una conversación con usted. Para eso, busque en WhatsApp el nombre con el que se guardó y empiece a enviarse mensajes.

Cree un grupo con usted mismo

Otra opción para enviarse un mensaje a sí mismo en WhatsApp es crear un grupo en el que solo esté usted. Para eso debe abrir la aplicación de mensajería y elegir la opción de crear grupo que usualmente aparece en la parte superior de la pantalla.

En este punto usted no podrá agregarse a sí mismo a un grupo a pesar de que se tenga agregado en el directorio. En este caso debe hacer el grupo con algún amigo cercano y luego puede eliminarlo para que solo quede usted. No olvide que si usa esta opción debe contarle a la persona con la que arme el grupo para no generar confusiones o malos entendidos.

Con esas dos opciones es posible enviarse un mensaje a sí mismo en WhatsApp. Le recomendamos utilizar emojis o títulos claros para categorizar sus mensajes y facilitar su búsqueda. También recuerde que si el chat con usted mismo se vuelve abrumador, puede archivarlo.