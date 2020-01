¿Uber X y Uber Van podrían seguir funcionando? Ojo a estos vacíos del fallo de la SIC

El bloqueo técnico no es tan sencillo, pues la orden no especifica que aplique a servicios de esta plataforma en las que se comparte el carro.

El fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio daría paso a bloquear solo tres servicios: Uber, Uber X y Uber Van.

“Lo que hay que entender aquí es que técnicamente es muy complejo lograr bloquear a Uber. No podrían los operadores individualizar, digamos, funciones de una aplicación para no afectar a otras sin afectar a servicios que no son ilegales o que no están dentro de este fallo”, explica José Carlos García, periodista de Blu Radio.

La SIC ordena también a las empresas móviles suspender la transmisión, alojamiento de datos y acceso a redes de telecomunicaciones a la app, pero esto técnicamente no es posible de cumplir, según los expertos, pues a través de wifi, y no directamente con el operador, las personas podrían solicitar el servicio.

También hay otro vacío ahí en el fallo porque, si bien se notificó a los operadores Claro, Movistar, Tigo y a ETB, dejaron por fuera a otros operadores como Virgin, Móvil Éxito o Avantel.

La Superintendencia de Industria y Comercio aclaró que no se pronunciarán más al respecto hasta que salga el fallo, pero que, por no tratarse de transporte de pasajeros, Uber Eats no queda incluido. También, Uber Ángel es un servicio de conductor a domicilio en el propio carro del propietario y por lo tanto tampoco entraría dentro del bloqueo.

