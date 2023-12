WhatsApp: así se podría encontrar un contacto sin agregarlo a su directorio

WhatsApp, la conocida plataforma de mensajería instantánea, no deja de evolucionar para brindar a sus usuarios experiencias más eficientes y cómodas. Una de las últimas novedades que se avecinan es la posibilidad de buscar y contactar a personas no almacenadas en la agenda de contactos mediante la introducción de su nombre de usuario único. En este artículo, le proporcionaremos información detallada sobre esta nueva funcionalidad que está siendo desarrollada por WhatsApp.

¿Cómo programar mensajes navideños en WhatsApp? Guía práctica para iOS y Android

Desde mayo, WhatsApp comenzó a trabajar en la implementación de nombres de usuario únicos. Este sistema permitirá a los usuarios seleccionar un nombre único para su cuenta, reemplazando así el número de teléfono en la información del contacto, siguiendo la tendencia de plataformas como Telegram.

La última actualización beta de la aplicación para Android 2.23.25.19 revela avances significativos en esta dirección. Según WaBetaInfo, un medio especializado, ahora es posible buscar usuarios no guardados directamente dentro de la aplicación. Para hacerlo, solo tiene que introducir el nombre de usuario único en la barra de búsqueda.

Este desarrollo ofrece una manera eficiente de conectar con otros usuarios, eliminando la necesidad de tener su número de teléfono personal. Esta característica no solo simplifica la comunicación entre amigos, sino que también facilita la interacción con personas desconocidas, siempre y cuando dispongan de un nombre único asociado a su cuenta.

Es esencial destacar que la configuración de nombres de usuario únicos es opcional. No todos los usuarios tendrán un nombre de usuario, y aquellos que opten por no configurarlo no aparecerán en la barra de búsqueda. Esta opción brinda a los usuarios el control sobre la visibilidad de su información.

Además de la comodidad, esta nueva funcionalidad refuerza la privacidad y la seguridad de los datos personales de los usuarios al sustituir el número de teléfono en la información del contacto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta característica sigue en desarrollo, limitada actualmente a la versión más reciente de la beta de WhatsApp para Android.

Aunque la función solo está disponible para los usuarios que participan en la versión beta, se espera que en el futuro próximo esta innovación se integre en la versión oficial de WhatsApp mediante una actualización. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios mantener sus aplicaciones actualizadas para aprovechar al máximo las mejoras continuas que la plataforma de Meta ofrece.

WhatsApp continúa marcando pauta en el mundo de la mensajería instantánea con la introducción de la búsqueda de usuarios a través de nombres únicos, una función que promete simplificar y enriquecer la experiencia de conexión en la aplicación.

¿Cómo utilizar un celular viejo para mejorar la señal de su WiFi?

En la era digital actual, donde la renovación constante de dispositivos móviles es moneda corriente, muchos de nosotros acumulamos celulares antiguos sin conocer las posibilidades que encierran, especialmente en la mejora de la señal de WiFi en nuestros hogares.

Este problema se magnifica en residencias de grandes dimensiones o en aquellas dotadas de routers con un alcance limitado. La opción tradicional de adquirir repetidores o extensores de WiFi puede resultar costosa y poco ecoamigable. Sin embargo, existe una solución creativa: su antiguo teléfono móvil.