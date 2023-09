WhatsApp Business: aquí una guía para usar esta aplicación de manera fácil y práctica

En Colombia, según el más reciente estudio de la agencia We Are Social, al menos el 94% de las personas con acceso a internet usa WhatsApp. Este servicio de mensajería instantánea no solo es útil para hablar con amigos y familiares, sino también para mantener relaciones laborales o conectarse con compañías y negocios que le proveen productos y servicios a través de su versión empresarial.

Esta versión de la red social de mensajería es muy parecida a la estándar que usted seguramente usa a diario. WhatsApp Business también le permite chatear, enviar imágenes, videos, notas de voz y hacer llamadas, pero agrega otras características como definir horarios de atención, configurar mensajes automáticos y crear etiquetas para facilitar la búsqueda de información. Incluso deja crear un catálogo dentro de la misma aplicación.

Whatsapp Business tiene una versión paga, pero también una gratuita, por lo que todos pueden usarla. A continuación le enseñaremos cómo aprovechar esta red social.

Descargue WhatsApp Business

Para poder usar WhatsApp Business debe tener un número de celular activo. Tenga en cuenta que esta línea solo puede funcionar con una plataforma al tiempo, es decir, si el número lo usa en WhatsApp estándar, no puede usarlo también en WhatsApp Business y viceversa. Sin embargo, podrá tener WhatsApp estándar y Business en un mismo celular, solo debe tener dos números de teléfono.

Una vez tenga las líneas de teléfono, descargue la aplicación y cree la cuenta.

1. Seleccione el país al que está vinculado el número de teléfono.

2. Escriba su número de teléfono, incluyendo el código del país. En el caso de Colombia es +57.

3. Presione ok para recibir un código de registro mediante mensaje de texto o llamada telefónica.

4. Escriba el código que recibió para acceder a la cuenta.

5. Una vez dentro, debe llenar sus datos básicos. Escriba el nombre de la empresa, o su nombre, en caso de que quiera usar la cuenta para manejar sus relaciones profesionales. Luego seleccione una categoría y elija una foto del perfil.

Optimice su experiencia en WhatsApp Business

Aproveche las herramientas que le entrega esta versión de la red social. Le contamos algunas ventajas de la aplicación y cómo puede configurarlas.

Complete su perfil

Para hacerlo vaya a configuración, herramientas para la empresa, seleccione explorar, luego diríjase a perfil de empresa. Allí puede completar más datos sobre usted o su compañía, agregar el horario en el que está disponible, entre otros.

Esta información es clave porque le permitirá a quienes lo contacten saber más sobre usted o los productos y servicios ofrecidos por la empresa. Esto genera más confianza y puede hacer la conversación más directa y fluida.

Configure mensajes de bienvenida

Una de las grandes ventajas de WhatsApp Business es que permite configurar textos con envío automático para que cada vez que alguien le escriba esa persona reciba un mensaje y así sepa cuándo puede comunicarse con usted y no se sienta desatendida.

La plataforma le permite configurar varios tipos de mensajes. Por ejemplo, hay mensajes de bienvenida para interactuar con nuevos contactos o mensajes de ausencia para informar cuando no estará disponible. Así mismo, puede crear respuestas rápidas para contestar preguntas frecuentes.

Para poder configurar estos mensajes debe ir a configuración, herramientas para la empresa y luego elegir la opción mensajes de bienvenida y elegir los tipos de mensaje que quiere activar. En esta etapa usted puede escribir los mensajes que quiere que reciban sus contactos.

Enlace directo

Yendo a configuración, herramientas para la empresa y luego eligiendo la opción enlace directo, podrá obtener un enlace para que las personas le escriban por WhatsApp solo haciendo un clic. Este enlace lo puede enviar a sus clientes o difundir en otras redes sociales y páginas web para facilitar la comunicación con usted.

Esta opción no es exclusiva de WhatsApp Business, pues si tiene la versión estándar también puede obtener un link personalizado de WhatsApp , pero deberá hacerlo usted mismo.

Use etiquetas

Las etiquetas pueden ayudarlo a organizar los chats y mensajes y encontrarlos con rapidez. Puede crear hasta 20 etiquetas y personalizar el nombre y color de cada una para encontrarlas fácilmente. Esta función es ideal para que agrupe sus conversaciones dependiendo de las necesidades y requerimientos de la empresa.

Para empezar a usar las etiquetas debe ir a configuración, herramientas para la empresa y luego elegir la opción etiqueta. Ahí podrá añadir o editar etiquetas. Para usarlas, solo debe deslizar el dedo hacia la izquierda sobre el chat, pulsar más, luego etiquetar chat y elegir la etiqueta que quiera aplicar. En caso de mensajes puntuales, solo debe mantenerlos presionados.

Cree el catálogo de su marca

WhatsApp Business le permite crear un catálogo para que quienes lo contacten puedan ver mejor los productos y servicios que ofrece. La plataforma le permite dar detalles como descripción, precio y agregar fotos.

Para ajustar esta opción solo debe ir a configuración, herramientas para la empresa y luego elegir la opción catálogo.