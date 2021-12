WhatsApp: ¿cómo descubrir con quién chatea más su amigo o pareja?

Entre los numerosos trucos que incluye WhatsApp se encuentra una función muy básica y sencilla que permite descubrir con qué usuario suele hablar más su pareja, familia o amigos. Vea de qué se trata.

Cabe mencionar que esta herramienta puede ser contraproducente, teniendo en cuenta que para descubrir dicha información deberá ingresar por unos minutos al dispositivo móvil de la otra persona. Por tal razón, se recomienda solicitar permiso.

Truco para descubrir con quién habla más su pareja o amigo en WhatsApp

El primer paso, y seguramente el más importante, es confirmar que el celular cuente con la versión más reciente de WhatsApp. De lo contrario, podrá descargarla desde la tienda de aplicaciones (Play Store o App Store).

Una vez descargada, diríjase a WhatsApp y vaya a ‘Ajustes’ , en iOS puede seleccionar ‘Configuración’.

, en iOS puede seleccionar Después elija ‘Almacenamiento y datos’.

Seleccione ‘Administrar almacenamiento’.

Con los pasos anteriores se desplegará un listado de todas las personas con las que su amigo o pareja suele chatear más. Recuerde que este ranking varía también dependiendo de los archivos compartidos.

Por otro lado, WhatsApp también anunció a través de Twitter que la red de mensajería ya no revela de manera pública el estado ‘en línea’, únicamente lo podrán ver los contactos de cada usuario.

“Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tú y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes”, explicó la red social.