WhatsApp está caída: la aplicación volvió a presentar fallas a nivel mundial

WhatsApp se cayó, reportaron a través de redes como Twitter varios usuarios alrededor del mundo. De acuerdo con el portal Downdetector, la aplicación de mensajería empezó a tener problemas desde las 2:56 de la tarde de este miércoles, 19 de julio.



Por supuesto, los chistes y memes en Twitter por la falla de WhatsApp no faltan:

Todos llegando a twitter a confirmar si se cayó #WhatsApp pic.twitter.com/wuLJnndqj7 — Knen777 (@Kenen29308648) July 19, 2023

Y es que, el pasado 5 de junio, la red de mensajería también presentó fallas en su versión web. La caída afectó a un gran número de internautas en Colombia y otros países del mundo.

Según los reportes de usuarios, WhatsApp Web estuvo caído por al menos 15 minutos e inhabilitó a las personas que usan la red de mensajería en plataformas como Chrome, Microsoft Edge y Opera. No obstante, la falla solo afectó la versión de escritorio, pues la aplicación en los celulares funcionó con total normalidad.

Asimismo, el 16 de junio de 2023, cientos de usuarios también reportaron fallas en Instagram, Facebook y WhatsApp, aplicaciones que hacen parte de la compañía Meta.

Según informaron internautas, WhatsApp no permitió enviar audios ni archivos, en el caso de Instagram, no se logró publicar historias, mientras que en Facebook no se logró cargar fotografías ni videos.



Pilas si no usa foto en su perfil de WhatsApp

De otro lado, WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, estaría implementando una función que afectará exclusivamente a todos los usuarios que evitan poner foto de perfil en la red de mensajería, pues ayudará a que estos sean identificados.

¿De qué se trata la actualización de WhatsApp?

Cuando una persona no tiene foto en su perfil, suele aparecer una silueta gris creada por la misma app; sin embargo, con la nueva función, esto se acabaría. Según WABetaInfo, la aplicación creará un nuevo avatar con las iniciales de los nombres de dicho usuario sobre un fondo colorido.

Así las cosas, los usuarios ya no verán el recuadro blanco y gris que todos conocen, sino las iniciales de la persona que no tenga foto en chats individuales y grupales. Según el portal experto, la función pronto se implementará en la versión beta de WhatsApp para iOS 23.13.0.76 y en la beta de WhatsApp para Android con número de versión 2.23.15.9.