WhatsApp: esto debe hacer si recibe una llamada internacional por la aplicación

WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas, con 35,7 millones de usuarios en Colombia, según el informe Digital 2022 de Hootsuite y We Are Social, se ha convertido en un terreno propicio para ciberestafas. Este fenómeno no discrimina y puede afectar a cualquiera, ya que los cibercriminales perfeccionan constantemente sus técnicas para engañar a los usuarios, centrándose en esta ocasión en las llamadas dentro de la plataforma.



A pesar de ser inicialmente una aplicación de mensajería, WhatsApp ha evolucionado para incluir funciones de llamadas, abriendo nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. Aunque en este formato no es posible hacer clic en enlaces sospechosos, estos estafadores continúan ideando maneras de obtener datos personales y bancarios.

Las llamadas provenientes de números desconocidos, a menudo, de países extranjeros, son el método preferido por los cibercriminales. Sin embargo, cabe destacar que estos números internacionales no siempre indican que el estafador esté en el extranjero; frecuentemente, se ocultan detrás de prefijos internacionales para evadir la detección, perpetuando sus estafas desde Colombia.

¿Cómo actuar frente a llamadas desconocidas en WhatsApp?

Enfrentarse a llamadas de ciberdelincuentes implica la posibilidad de suplantación de identidad bancaria o extorsiones.

Las extorsiones, una vez iniciadas, pueden seguir dos caminos peligrosos. Por un lado, los estafadores pueden acceder a archivos sensibles y presionar al usuario para que pague con la amenaza de difundir información perjudicial en redes sociales o entre sus conocidos. Por otro lado, inventan situaciones comprometedoras para el usuario y lo extorsionan a partir de estas fabricaciones.

Publicidad

El problema radica en que, en el segundo escenario, las extorsiones suelen implicar acusaciones graves que, aunque sean falsas, podrían dañar la reputación del usuario tanto en el ámbito profesional como personal. Temas como la difusión de contenido inapropiado pueden ser utilizados como chantaje, induciendo a las víctimas a pagar por miedo a las posibles represalias.

Frente a esta problemática, la primera recomendación es no contestar llamadas de números desconocidos con prefijos que aparenten ser de países lejanos. En el caso de contestar y recibir amenazas, lo más prudente es colgar, presentar una denuncia ante las autoridades policiales y, por precaución, eliminar o reforzar la seguridad en las redes sociales para evitar posibles accesos no autorizados.

¿Cuáles son los tipos de estafas que realizan por WhatsApp?

Las estafas por WhatsApp pueden adoptar diversas formas, entre las que se incluyen:

Publicidad

Suplantación de identidad bancaria: el estafador se hace pasar por un empleado de un banco o una entidad financiera para solicitar información personal o bancaria a la víctima.

Extorsiones: el estafador amenaza a la víctima con difundir información perjudicial o con denunciarla a las autoridades si no paga una suma de dinero.

Phishing: el estafador envía un mensaje que parece proceder de una fuente legítima, como una empresa o una institución pública, con el objetivo de engañar a la víctima para que haga clic en un enlace malicioso o proporcione información personal.

Tenga en cuenta que, los estafadores suelen utilizar técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas. Por ejemplo, pueden crear perfiles falsos en redes sociales con la foto y el nombre de una persona conocida de la víctima, o pueden utilizar un número de teléfono similar al de un contacto de confianza.



Consejos para evitar las estafas por WhatsApp:

No conteste llamadas de números desconocidos: este es el consejo más importante. Si recibe una llamada de un número desconocido, lo más seguro es no contestarla.

Publicidad

No comparta información personal con desconocidos: esto incluye números de tarjetas de crédito, contraseñas, información bancaria, etc.

No haga clic en enlaces sospechosos: si recibe un mensaje de un contacto desconocido con un enlace, no haga clic en él.

Actualice su software: mantener su software actualizado es importante para proteger su dispositivo de las vulnerabilidades.