WhatsApp vs. Telegram: diferencias entre estas dos aplicaciones de mensajería

La reciente caída mundial de plataformas como Whatsapp puso en evidencia la gran utilidad de estas tecnologías para la comunicación.

¿Por qué es la más usada en el mundo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene sobre otras como Telegram?

WhatsApp hoy suma más 2.000 millones de usuarios y es, junto a Facebook, una de las que más seguidores tiene en el mundo.

Telegram, de origen ruso, no se queda atrás. Tres años después de su creación suma más de 200 millones de usuarios.

Para comparar ambas redes hay que decir que en WhatsApp no se puede enviar un video de más de 1,30 minutos. Tampoco permite compartir archivos ni videos pesados.

En Telegram se pueden enviar videos o archivos de hasta 2 GB, en varios formatos.

WhatsApp tiene estados, una opción que su contraparte rusa aún no ha habilitado.

El Telegram las videollamadas se pueden hacer solo entre dos personas, algo en lo que la aplicación de Facebook lleva delantera, pues se pueden armar salas de hasta ocho personas.

Al momento de estar en una teleconferencia, en la parte superior derecha está la opción para agregar a más personas a la videollamada.

En Telegram, al momento de eliminar un mensaje incómodo, a la otra persona no le llega esta notificación. También marca una diferencia en los grupos, estos pueden volverse inclusive masivos con hasta 200.000 personas.

Esta aplicación también puedes impedir que otra persona haga captura de pantalla o habilitar chats secretos con mensajes que se autodestruyan.

El desarrollo ruso también tiene una opción que, si se habilita, muestra a los usuarios de la aplicación que están alrededor. Algo que no ocurre con su contraparte estadounidense.

Telegram tiene la opción de utilizar bots para crear tareas automáticas.

Consejos para chatear seguro

Primero, no comparta contraseñas por ninguna aplicación de mensajería intanstánea.

Segundo, actualice con el más reciente software; siempre va a ser más seguro que el anterior

Tercero, no responda mensajes de personas que no conozca y no habilite su foto de perfil para números desconocidos.