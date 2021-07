Alejandro Valverde, qué buen compañero: la misión ahora es ayudar a Mas en el Tour de Francia

Alejandro Valverde (Movistar) comentó en la segunda jornada de descanso del Tour de Francia en Andorra la Vella que terminará el Tour el próximo domingo en París para ayudar a Enric Mas en su objetivo de lograr el podio, y a partir del lunes pondrá rumbo a Tokio como líder del equipo olímpico español.

"Enric está tranquilo, sabe que queda mucho Tour, le veo con ganas e ilusión. Hay que ser realista, el Tour está lejos, pero el podio no, es factible, y le veo animado para luchar por el objetivo".

Para cumplir el sueño del ciclista balear será clave que Valverde continúe hasta París cumpliendo su rol en el equipo telefónico.

"Estoy para apoyar y dar tranquilidad, hay que estar tranquilos. Empezamos con mala suerte, con tensión, mal tiempo. Traté de dar tranquilidad y estar cerca de Enric. El día de la caída estuve cerca y le di mi bici. Ayer en Andorra pude disfrutar de una oportunidad, pero si hubiese hecho falta parar, hubiese parado".

Ante su buena forma, el ciclista murciano, de 41 años, podría plantearse la posibilidad de volver al Tour en 2022.

"Voy a terminar este y ya veremos. Lo estoy disfrutando mucho más que antes. A pesar de las dificultades me está gustando correr sin presión. Seguir es un tema que lo tengo que hablar con Eusebio Unzue. Aún no he dicho que continuo", aclaró.