Así será la etapa 15 del Tour de Francia: alta montaña en los Pirineos

La etapa 15 del Tour de Francia finalizará en Andorra la Vella después de recorrer 191,3 km y subir cuatro puertos pirenaicos, el último de ellos el duro Col de Beixalis.

Los corredores partirán de la localidad de Céret, muy cerca de la frontera española y tras pasar el esprint intermedio ubicado en Olette (km 66,9), ascenderán el primer puerto de la jornada, la Montée de Mont-Louis, un primera de 8,4 km de recorrido y una pendiente media del 5,7%.

Prácticamente sin descenso, los corredores afrontarán la subida al Col de Puymorens (2º) y continuarán hacia el Port d'Envalira, ya en territorio andorrano y que marcará el punto de más altitud de la presente edición del Tour de Francia, con 2.408 metros en la cima de este puerto de primera categoría.

La organización de la carrera, no obstante, se ha guardado la principal dificultad montañosa de la jornada para el tramo final, con la subida al Col de Beixalis, un 'muro' de 6,4 km al 8,5% de desnivel medio y con una carretera más estrecha y difícil.

No obstante, la victoria de etapa no se jugará en ese punto, sino que los corredores tendrán aún que descender hasta Andorra la Vella (unos 15 km), por lo que aquel ciclista que baje bien y no pierda mucho tiempo en el ascenso aún tendrá alguna oportunidad de buscar la victoria de etapa.

Así será la etapa 15 del Tour de Francia: