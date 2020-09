A Miguel Ángel López le “faltó un pelín” para ganar la etapa 4 del Tour de Francia

Miguel Ángel López ascendió al décimo puesto de la general del Tour de Francia a 17 segundos del líder, Julian Alaphilippe.

“Al final me encontraba bien, me faltó un pelín al esprint porque me quitaron el impulso, pero ya vendrán días mejores, lo importante es que las sensaciones están muy, muy buenas”, dijo Miguel Ángel López en declaraciones divulgadas por su oficina de prensa.

El colombiano tuvo un incidente en el final de la primera llegada en alto del Tour de Francia y tuvo que gastar para volver a acomodarse en la parte frontal del lote. Llegó y se metió en el esprint.

“Me he sentido bien, la verdad que he sentido mucho el apoyo del equipo y los compañeros… Gorka (Izaguirre), Luis (León Sánchez), Ion (Izaguire), Harold (Tejada) que también estuvo ahí aportando su granito de arena. Eso se nota bastante”, finalizó Miguel Ángel López.

Le puede interesar: