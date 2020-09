Curiosa frase de Egan Bernal tras perder demasiado tiempo en la etapa 15 del Tour de Francia

Egan Bernal contó este domingo que ha perdido "tres años" de su vida y que ya no opta a subir al podio del Tour de Francia, tras haber cruzado la meta del Grand Colombier a más de 7 minutos de los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar.

"He sufrido desde la primera subida, creo que he perdido unos tres años de mi vida en la etapa. Iba a tope esperando un milagro que nunca pasó. Lo di todo, di lo mejor, los otros están más fuertes y no pude seguirlos, hay que reconocerlo", aseguró Egan Bernal, líder del Ineos, tras la etapa 15 del Tour de Francia.

El ganador de la pasada edición aseguró que el podio de París "no es ya una opción" y que ahora se sentará con su equipo para replantearse objetivos.

Aunque aseguró que viene sufriendo problemas de espalda desde la primera etapa del Tour de Francia, matizó que no es la excusa que explica la pérdida de tiempo.

"No es la mejor forma de iniciar el Tour de Francia, he tenido dolor de espalda todos los días, pero no me he quedado por eso, es más el dolor de piernas que de espalda, aunque esto último es algo que tengo que mirar", finalizó Egan Bernal.