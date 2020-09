Daniel Martínez le dedicó la victoria en el Tour de Francia a “mi hijo que va a cumplir dos años”

#ElTourPorCaracol. El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez del equipo Education First, ganó la etapa 13 del Tour de Francia 2020. "Esta tierra es especial para mí, volver después de Dauphiné es algo increíble. Esta victoria se la dedico a mi hijo que está a punto de cumplir dos años", dijo Daniel Martínez, ciclista del Education First tras pasar en cabeza de la meta del Puy Mary, un duro puerto de primera categoría del Tour de Francia. El joven corredor colombiano, de 24 años, aseguró que el triunfo pone fin a la mala racha con la que inició el Tour de Francia, cuando sufrió una caída. "Ha sido un inicio del Tour de Francia muy duro, me caí, las piernas no iban bien, pero mentalmente estaba bien, en todo momento podía ganar una etapa porque las sensaciones estaban ahí", afirmó. "Venía de hacer una semana que no estaba muy bien, pero sabía que podía ganar una etapa. Tras ganar Dauphiné las sensaciones eran muy buenas, recuperé muy bien, pero al comenzar el Tour de Francia me caí, perdí mucho tiempo, estaba un poco bloqueado y mentalmente y renuncié a luchar por acabar bien en la general. Preferí apostar por una victoria de etapa y estuve buscando cual podía irme mejor", dijo. Daniel Martínez reconoció que en el ascenso a los dos últimos puertos pensaba que no podría superar al alemán Maximilian Schachmann, que le sacaba unos 40 segundos, pero cuando le atrapó y se fue con el también germano Lennard Kämna, confiaba en su victoria. "Sabía que no podía ganarme en velocidad", finalizó el colombiano. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/