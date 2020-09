Horarios de salida de los colombianos para la contrarreloj individual

Así saldrán los escarabajos a la contrarreloj del Tour de Francia: Dayer Quintana (7:21 a.m.), Winner Anacona (8:04 a.m.), Harold Tejada (8:46 a.m.), Daniel Martínez (9:20 a.m.), Esteban Chaves (9:24 a.m.), Nairo Quintana (9:42 a.m.), Rigoberto Urán (10:00 a.m.) y Miguel Ángel López (10:10 a.m.).