Horarios de salida de los colombianos en la contrarreloj del Tour de Francia

No es una contrarreloj individual clásica del Tour de Francia, ya que sus últimos 6 kilómetros ascienden a una cota que en menos de una década se ha convertido en uno de los mitos de la centenaria ronda gala.

El primer corredor en salir será el alemán Roger Kluge a las 6:00 a.m. (hora de Colombia) y el último en partir el esloveno Primoz Roglic a las 10:14 a.m.

Así saldrán los escarabajos a la contrarreloj del Tour de Francia: Dayer Quintana (7:21 a.m.), Winner Anacona (8:04 a.m.), Harold Tejada (8:46 a.m.), Daniel Martínez (9:20 a.m.), Esteban Chaves (9:24 a.m.), Nairo Quintana (9:42 a.m.), Rigoberto Urán (10:00 a.m.) y Miguel Ángel López (10:10 a.m.).

Este es el orden de salida de la etapa 20 del Tour de Francia (hora local).

13:00:00 KLUGE Roger LTS GER

13:01:30 FRISON Frederik LTS BEL

13:03:00 EWAN Caleb LTS AUS

13:04:30 HALLER Marco TBM AUT

13:06:00 DE BUYST Jasper LTS BEL

13:07:30 BONIFAZIO Niccolò TDE ITA

13:09:00 BOL Cees SUN NED

13:10:30 CHEVALIER Maxime BVC FRA

13:12:00 NIV Guy ISN ISR

13:13:30 BENNETT Sam DQT IRL

13:15:00 WALSCHEID Maximilian NTT GER

13:16:30 VIVIANI Elia COF ITA

13:18:00 REZA Kévin BVC FRA

13:19:30 RUSSO Clément ARK FRA

13:21:00 KRISTOFF Alexander UAD NOR

13:22:30 MØRKØV Michael DQT DEN

13:24:00 BURGAUDEAU Mathieu TDE FRA

13:25:30 JANSEN Amund Grøndahl TJV NOR

13:27:00 ROWE Luke IGD GBR

13:28:30 DECLERCQ Tim DQT BEL

13:30:00 SOUPE Geoffrey TDE FRA

13:31:30 POLITT Nils ISN GER

13:33:00 KOCH Jonas CCC GER

13:34:30 GIBBONS Ryan NTT RSA

13:36:00 PEDERSEN Mads TFS DEN

13:37:30 ARNDT Nikias SUN GER

13:39:00 COQUARD Bryan BVC FRA

13:40:30 MARTIN Tony TJV GER

13:42:00 THEUNS Edward TFS BEL

13:43:30 CAVAGNA Rémi DQT FRA

13:45:00 ASGREEN Kasper DQT DEN

13:46:30 GRELLIER Fabien TDE FRA

13:48:00 HOFSTETTER Hugo ISN FRA

13:49:30 COSNEFROY Benoit ALM FRA

13:51:00 CONSONNI Simone COF ITA

13:52:30 POELS Wouter TBM NED

13:54:00 MARCATO Marco UAD ITA

13:55:30 LAPORTE Christophe COF FRA

13:57:00 TURGIS Anthony TDE FRA

13:58:30 SWIFT Connor ARK GBR

14:00:00 KREUZIGER Roman NTT CZE

14:01:30 OSS Daniel BOH ITA

14:03:00 NIEUWENHUIS Joris SUN NED

14:04:30 VENTURINI Clément ALM FRA

14:06:00 LEDANOIS Kévin ARK FRA

14:07:30 JUUL JENSEN Christopher MTS DEN

14:09:00 DE MARCHI Alessandro CCC ITA

14:10:30 BOASSON HAGEN Edvald NTT NOR

14:12:00 VAN ASBROECK Tom ISN BEL

14:13:30 BARTHE Cyril BVC FRA

14:15:00 IMPEY Daryl MTS RSA

14:16:30 COLBRELLI Sonny TBM ITA

14:18:00 LADAGNOUS Matthieu GFC FRA

14:19:30 PEDERSEN Casper Phillip SUN DEN

14:21:00 QUINTANA Dayer ARK COL

14:22:30 DEVENYNS Dries DQT BEL

14:24:00 VAN GARDEREN Tejay EF1 USA

14:25:30 KEUKELEIRE Jens EF1 BEL

14:27:00 SIVAKOV Pavel IGD RUS

14:28:30 MEZGEC Luka MTS SLO

14:30:00 PERICHON Pierre luc COF FRA

14:31:30 NEILANDS Krists ISN LAT

14:33:00 SAGAN Peter BOH SVK

14:34:30 BAUER Jack MTS NZL

14:36:00 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR

14:37:30 CATALDO Dario MOV ITA

14:39:00 SKUJINS Toms TFS LAT

14:40:30 TRENTIN Matteo CCC ITA

14:42:00 GAUTIER Cyril BVC FRA

14:43:30 MOHORIC Matej TBM SLO

14:45:00 BENOOT Tiesj SUN BEL

14:46:30 ERVITI Imanol MOV ESP

14:48:00 AMADOR Andrey IGD CRC

14:50:00 DE LA CRUZ David UAD ESP

14:52:00 SCHÄR Michael CCC SUI

14:54:00 STUYVEN Jasper TFS BEL

14:56:00 HUNDAHL VALGREN Michael NTT DEN

14:58:00 ROJAS José MOV ESP

15:00:00 HERMANS Ben ISN BEL

15:02:00 HIRT Jan CCC CZE

15:04:00 ANACONA Winner ARK COL

15:06:00 PETERS Nans ALM FRA

15:08:00 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT

15:10:00 BETTIOL Alberto EF1 ITA

15:12:00 ROCHE Nicolas SUN IRL

15:14:00 NAESEN Oliver ALM BEL

15:16:00 FRAILE Omar AST ESP

15:18:00 KRAGH ANDERSEN Søren SUN DEN

15:20:00 VAN BAARLE Dylan IGD NED

15:22:00 OLIVEIRA Nelson MOV POR

15:24:00 POWLESS Neilson EF1 USA

15:26:00 SCHACHMANN Maximilian BOH GER

15:28:00 DE GENDT Thomas LTS BEL

15:30:00 PACHER Quentin BVC FRA

15:32:00 HIRSCHI Marc SUN SUI

15:34:00 EG Niklas TFS DEN

15:36:00 GESCHKE Simon CCC GER

15:38:00 VAN AVERMAET Greg CCC BEL

15:40:00 EDET Nicolas COF FRA

15:42:00 LUTSENKO Alexey AST KAZ

15:44:00 HOULE Hugo AST CAN

15:46:00 TEJADA Harold AST COL

15:48:00 HERRADA Jesus COF ESP

15:50:00 JUNGELS Bob DQT LUX

15:52:00 POLANC Jan UAD SLO

15:54:00 MARTIN Daniel ISN IRL

15:56:00 GESINK Robert TJV NED

15:58:00 MOLARD Rudy GFC FRA

16:02:00 CARTHY Hugh John EF1 GBR

16:04:00 ALAPHILIPPE Julian DQT FRA

16:06:00 KÄMNA Lennard BOH GER

16:08:00 VUILLERMOZ Alexis ALM FRA

16:10:00 SANCHEZ Luis León AST ESP

16:12:00 SICARD Romain TDE FRA

16:14:00 BENNETT George TJV NZL

16:16:00 PINOT Thibaut GFC FRA

16:18:00 KWIATKOWSKI Michal IGD POL

16:20:00 MARTÍNEZ Daniel Felipe EF1 COL

16:22:00 MADOUAS Valentin GFC FRA

16:24:00 CHAVES Esteban MTS COL

16:26:00 CHEREL Mikael ALM FRA

16:28:00 ELISSONDE Kenny TFS FRA

16:30:00 REICHENBACH Sébastien GFC SUI

16:32:00 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka AST ESP

16:34:00 SOLER Marc MOV ESP

16:36:00 VAN AERT Wout TJV BEL

16:38:00 VERONA Carlos MOV ESP

16:40:00 ROLLAND Pierre BVC FRA

16:42:00 QUINTANA Nairo ARK COL

16:44:00 BILBAO Pello TBM ESP

16:46:00 KUSS Sepp TJV USA

16:48:00 BARGUIL Warren ARK FRA

16:50:00 CARAPAZ Richard IGD ECU

16:52:00 MARTIN Guillaume COF FRA

16:54:00 CARUSO Damiano TBM ITA

16:56:00 VALVERDE Alejandro MOV ESP

16:58:00 DUMOULIN Tom TJV NED

17:00:00 URAN Rigoberto EF1 COL

17:02:00 YATES Adam MTS GBR

17:04:00 MAS Enric MOV ESP

17:06:00 LANDA Mikel TBM ESP

17:08:00 PORTE Richie TFS AUS

17:10:00 LOPEZ Miguel Ángel AST COL

17:12:00 POGACAR Tadej UAD SLO

17:14:00 ROGLIC Primož TJV SLO