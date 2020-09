Nairo Quintana: “once segundos es lo mínimo dadas las circunstancias”

Nairo Quintana ganó un puesto en la general del Tour de Francia y ahora es quinto, pese a haber perdido 11 segundos en la meta de la etapa 9 con respecto a los favoritos.

Nairo Quintana, ciclista del Arkea, no pudo responder al ataque de Egan Bernal y se quedó en un grupo acompañado de Rigoberto Urán y los franceses Romain Bardet y Guillaume Martin, entre otros.

Si hasta ahora el de Boyacá había conseguido mantenerse con los mejores, en el ascenso a Marie Blanque se quedó descolgado y ahora está a 32 segundos de Primoz Roglic y a 12 de Egan Bernal, una renta similar a la que ha cedido Rigoberto Urán.

"No ha sido una etapa fácil para mí, no tenía buenas sensaciones y encima se ha rodado muy deprisa. He cedido once segundos y es lo mínimo dadas las circunstancias", indicó Nairo Quintana.

Pese a ello, el segundo de las ediciones de 2013 y 2015 y tercero de 2016, aseguró que "el Tour de Francia es todavía largo", por lo que mantuvo la expectativa con acabar en el podio de París.

