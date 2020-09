Rigoberto Urán finalizará en el top 10 del Tour de Francia: “soy un bendecido por estar acá”

Rigoberto Urán mostró su experiencia en la contrarreloj de 36.2 kilómetros del Tour de Francia y fue el mejor colombiano de la etapa 20. El antioqueño fue décimo a 2.54 del esloveno Tadej Pogacar, quien se impuso en la jornada con promedio de velocidad de 38.844 kilómetros por hora.

“Muy contento y feliz por estar en el Tour de Francia, venía bien y me voy bien. Cuando uno está cerca del podio se ilusiona porque es muy lindo, pero el nivel es muy alto y para estar ahí no se puede fallar y yo tuve dos días en los que no estuve en mi mejor momento”, aseguró Rigoberto Urán, quien es octavo en la general a 8:05 del virtual campeón, Tadej Pogacar.

Rigoberto Urán, de 33 años, está “agradecido disfrutando de la bici. Soy un bendecido por estar acá. Colombia hizo un buen Tour de Francia y estoy contento por el resultado de todos nosotros. La gente esperaba más por lo del año pasado, pero como colombiano estoy feliz”.

El colombiano finalizó dejando claro que sí correrá el Mundial de ciclismo en Italia ya que “las pruebas de un día son especiales y ojalá puede tener la suerte y un buen día”.

