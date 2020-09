El líder Adam Yates no esperaba el intenso ritmo de la etapa 7 del Tour de Francia

El británico Adam Yates, maillot amarillo del Tour de Francia, dijo que esperaba una etapa más tranquila antes de los Pirineos.

"Me hubiera gustado descansar antes de Pirineos, pero no ha sido el caso. Ha comenzado muy fuerte la carrera y no hemos tenido un momento de reposo, había que estar atentos. He logrado acabar sin problemas, pero ha sido una jornada loca", dijo el ciclista del Mitchelton.

"Ahora llegan dos etapas difíciles. Las hemos reconocido y vamos a intentar mantener el control de la carrera", comentó el maillot amarillo del Tour de Francia.