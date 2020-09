El secreto del hincha que le dio ánimo a Miguel Ángel López en la etapa reina del Tour de Francia

Miguel Ángel López luchaba por ganar la etapa reina del Tour de Francia, en un mano a mano con Primoz Roglic, y faltando tan solo un kilómetro un hincha empezó a correr a la par del ciclista y le dio ánimo para que se llevara la victoria.

“La verdad que muy bonito cuando iba subiendo el último kilómetro y un colombiano corría al lado mío. Me decía ‘dale, dale, ahí en 200 metros se acaba lo duro’. Eso me emocionó porque sabía que me estaba hablando con la verdad, ya que yo lo conocía”, contó Miguel Ángel López, quien ahora es tercero en la general del Tour de Francia a 1:26 del líder, Primoz Roglic.

“Espero que haya disfrutado la victoria”, dijo López, quien ahora espera una nueva jornada de montaña para dar otra batalla por el maillot amarillo.