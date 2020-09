Esposa de Daniel Martínez reveló el secreto de la victoria en la etapa 13 del Tour de Francia

“Ganar una etapa del Tour de Francia, no es para cualquiera”, eso dice Melissa, la esposa de Daniel Felipe Martínez después de que su marido haya vencido en la decimotercera jornada de la máxima competición del ciclismo internacional.

El combustible que mueve el motor de las piernas de Daniel Martínez es su familia, a los cuales, les dedicó su victoria en la etapa 13 del Tour de Francia y siempre lo motivan para seguir adelante en la competición.

Para la familia fue un orgullo y su esposa confesó que esta gesta no fue casualidad.

“El triunfo yo creo que no fue casualidad. Dani ya nos había avisado a nosotros. Él me dijo: “Haga la suma del 7 y el 6 y me dice que número le da” dijo Melissa a Noticias Caracol.

Daniel Martínez es el vigésimo primer ciclista colombiano en ganar una etapa del Tour de Francia. En la clasificación general va 30 a 57 '21” del líder Primoz Roglic.