Horarios de los colombianos para la primera contrarreloj individual del Tour de Francia

La etapa 5 del Tour de Francia será una contrarreloj individual de 27.2 kilómetros entre Changé y Laval. El primer corredor en salir será el noruego Amund Grøndahl Jansen (5:15 a.m.), mientras que el último turno para partir lo tendrá el neerlandés Mathieu Van der Poel (9:50 a.m.).

Por el lado de los colombianos el primero en salir a la primera contrarreloj individual del Tour de Francia será Miguel Ángel López (8:37 a.m.), seguido por Sergio Henao (9:03 a.m.), Esteban Chaves (9:22 a.m.), Rigoberto Urán (9:24 a.m.), Sergio Higuita (9:28 a.m.) y Nairo Quintana (9:36 a.m.).

Nairo Quintana es el mejor de los colombianos en la clasificación general del Tour de Francia en el octavo puesto a 40 segundos del líder, Mathieu Van der Poel.

La jornada del Tour de Francia se podrá ver desde las 7:00 a.m. por la señal HD2 de Caracol Televisión y en www.eltourporcaracol.com. A las 9:00 a.m. irá por pantalla principal.