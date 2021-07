La broma de Mark Cavendish tras ganar su etapa 33 en la historia del Tour de Francia

El británico Mark Cavendish, que con su triunfo en Valance se sitúa a un triunfo del belga Eddy Merckx, el que más tiene en el Tour de Francia, aseguró que su único objetivo es ganar etapas y que no piensa ni en récords ni en el maillot verde de la regularidad.

"¿El récord de Merckx? Siguiente pregunta", dijo el ciclista de la Isla de Man cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de acabar como el hombre con más triunfos en el Tour de Francia.

Mark Cavendish, de 36 años, que ya cuenta con tres victorias en la presente edición y 33 en total, aseguró que el gusto por el triunfo no ha cambiado y dijo que el trabajo del equipo fue fundamental.

"No he hecho nada, lo ha hecho todo el equipo. Voy a seguir intentando ganar etapas hasta París. Ganar una quinta vez en los Campos Elíseos sería magnífico", señaló el británico.

Al menos tiene cuatro etapas con un perfil adecuado para llegadas masivas y cuenta con el equipo mejor preparado para lanzarle, lo que le sitúa en buena posición para superar al ‘Caníbal’.

El británico ha corrido 180 etapas en el Tour de Francia, lo que hace que su porcentaje de victorias sea superior al 17 %: "Eso prueba que me llevan bien, voy a seguir intentando ganar".

"Hemos hecho un esprint de libro. Tengo 36 años y corro contra rivales mucho más jóvenes, a los que admiro. Voy a intentar seguir ganando, es algo que me produce una felicidad especial", señaló.

El ganador de la etapa 10 del Tour de Francia aseguró que tras dos años de ausencia su acogida entre el público local está siendo especial y ha pasado de ser un ciclista poco querido a uno de los ídolos de los aficionados.

"El eco de mis triunfos es increíble, más este año, el público francés es formidable conmigo. En este regreso me doy cuenta de que tengo más apoyo, en las cunetas y en el mundo entero. Ha valido la pena el esfuerzo que he hecho para regresar. A la gente le gusta que cuando alguien lo tiene todo perdido pueda volver, es lo más grande que se puede hacer en el deporte", contó.

Mark Cavendish reiteró que durante su travesía del desierto, en la que estuvo a punto de abandonar el ciclismo, uno de los motivos que le llevaron a mantenerse fue poder regresar al Tour de Francia.

"Es una sensación especial la que tengo con esta carrera. En los primeros 20 kilómetros de la primera etapa del Tour de Francia me preguntaba qué estaba haciendo ahí, con todo ese caos y esa tensión. Pero enseguida de acostumbras y te pones a competir", relató.

"Cuando llegas a París, cada año, estás agotado y harto de esto, pero el jueves siguientes ya estás pensando en regresar, es una sensación increíble", dijo.

Mark Cavendish, que el pasado domingo cruzó la meta entre lágrimas a un minuto del fuera de control, señaló que su principal temor en la carrera era no estar a la altura en las montañas.

"Sabía que estaba listo físicamente, no sabía si sería capaz de superar las montañas, pero sí que sería competitivo en los esprint. Además, esta vez corro con menos presión. Por vez primera no necesitaba excusas si no ganaba", dijo.

El británico, que luce el maillot verde de la regularidad, finalizó diciendo que ganar esa clasificación en París "no es una prioridad" y que su único objetivo es "seguir ganando etapas". Con Merckx en el punto de mira.