La explicación a la polémica celebración de Matej Mohoric en el Tour de Francia

Matej Mohoric (Bahrain Victorious), ganador de etapa 19 del Tour de Francia 2021, comentó que el gesto que hizo con el dedo en la recta de meta de mandar callar y cerrar la boca "estaba pensado, ya que con el registro policial del pasado miércoles" les trataron "como a criminales".

"No es que quisiera mandar callar a nadie, pero estamos molestos por el registro del otro día. Nos han tratado como a los criminales pero en el equipo no tenemos nada que esconder. Es incluso bueno que la policía visite a los equipos, nosotros colaboramos con la investigación", comentó.

Matej Mohoric ofreció algún detalle del registro policial en el hotel del equipo del pasado miércoles.

"El gesto estaba pensando, sobre todo por lo que pasó aquella noche, cuando me sentí como un criminal, con toda la policía en nuestro hotel. Cuando revisan tus fotos personales y tus mensajes te sientes mal. Pero no tengo nada que ocultar, así que al final del día no me importó demasiado".

Para Matej Mohoric, la mejor forma de demostrar la transparencia del equipo "es ganando etapas", por eso es un motivo más de alegría esta doble victoria que ha conseguido en el Tour de Francia, que es la tercera para el Bahrain.

Respecto a su triunfo de etapa señaló que pasó apuros con el ataque lejano del alemán Politt, pero mantuvo fuerzas para jugar sus bazas, como hizo en la etapa maratón de Le Creusot.

"Cuando atacó Nils Politt me llevó al límite, estuve a punto de explotar. Luego me recuperé, decidí lanzar un gran ataque para abrir hueco y a partir de ahí marcarme un ritmo hasta meta. He hecho unas cifras de vatios bajísimas, pero aun así he logrado mantener a mis rivales a raya para ganar la etapa"

Una maniobra que le dio el doblete en el Tour de Francia, victoria que une a las conseguidas en el Giro de Italia y la Vuelta a España, lo que le permite consolidarse en el selecto club de ganadores en las tres grandes.

"No me lo puedo creer. Lo único que he hecho ha sido dar lo mejor de mí. Quise estar atento de inicio, especialmente a una posible escapada de más de ocho corredores que incluyera gente de Deceuninck-Quick Step o Alpecin-Fenix, que eran los equipos más interesados por el esprint", concluyó.