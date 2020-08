Las caídas fueron las protagonistas en la etapa 1 del Tour de Francia 2020

No pasó mucho tiempo cuando la lluvia comenzó a caer en la primera etapa del Tour de Francia 2020 y las caídas no se hicieron esperar. La primera fue de uno de los favoritos a llevarse la victoria en la jornada. Sam Bennett, del equipo Deceunick-Quick Step, que no tuvo mayores complicaciones para retomar la marcha.

Apenas terminaba el primer tramo de montaña, se presentó una nueva caída, los implicados fueron Pierre Latour y Benoit Cosnefroy, del equipo AG2r, y el compañero de ‘Superman’ López, Omar Fraile de Astana, todos retomaron sin problemas.

No tuvieron que pasar muchos minutos mucho un nuevo accidente y esta vez, en pleno descenso, el ciclista colombiano Nairo Quintana terminó en el asfalto en un contacto con el pedalista del Bora-Hansgrohe Lukas Pöstlberger.

La lluvia no paraba y el siguiente afectado fue el rival de Egan Bernal en el anterior Tour de Francia, Julian Alaphilippe. El otro implicado fue justamente un coequipero del campeón defensor, Andrey Amador. El incidente obligó al ciclista francés a cambiar su bicicleta.

Ya las caídas marcaban lo que sería la etapa y ni siquiera los “superpoderes” de ‘Superman’ López pudieron salvarlo de caerse, porque en una curva a la izquierda, en plena bajada, el ciclista colombiano pasó de largo y chocó con una señal de tránsito. Afortunadamente, Miguel Ángel tuvo un gregario de lujo que le cedió su bicicleta, el pedalista español Ion Izaguirre.

Todo podía pasar en esta primera etapa del Tour de Francia y George Bennett, el gregario de de Primoz Roglic, también se fue al suelo, pero retomó la marcha sin contratiempos.

Ya faltaban tan solo tres kilómetros y hubo otra caída en el pelotón. Esta vez, el local Thibaut Pinot, uno de los candidatos a llevarse el Tour de Francia, y Marc Soler, el pedalista del Movistar Team, cayeron durante el último tramo de la etapa.

En total, 88 ciclistas se fueron al piso en la primera etapa del Tour de Francia 2020.