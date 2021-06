Miguel Ángel López tras perder tiempo en la etapa 1 del Tour de Francia: “Quedan 20 días”

Miguel Ángel López consideró "una pena" el tiempo cedido en la primera etapa del Tour de Francia, casi 2 minutos por culpa de una caída en la que se vio involucrado, pero aseguró que "queda mucho" y "hay que seguir adelante".

"Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. No me he caído pero me he quedado cortado y después ya rodaba a demasiada velocidad. Al final llegué a la meta como pude", dijo Miguel Ángel López, ciclista del Movistar que acabó a 1.49 del vencedor de la etapa 1 del Tour de Francia, Julian Alaphilippe.

Pese a que ya está a casi 2 minutos de los favoritos para la victoria final del Tour de Francia, el colombiano aseguró que no tiene intención de bajar los brazos.

"Falta bastante Tour de Francia. Esto es parte del ciclismo y hay que saber mirar hacia adelante con la mentalidad de siempre porque todavía quedan 20 días", finalizó.