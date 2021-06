Nairo Quintana es sincero sobre su meta en el Tour de Francia: “Voy a luchar por victorias de etapa”

Nairo Quintana se mostró triste por no poder lograr el mejor nivel para pelear por la general del Tour de Francia, pero dejó claro que va a “dar mucha guerra”.

"El objetivo será luchar por victorias de etapa y seguir siempre adelante para darle alegrías al equipo y a Colombia. Tenemos varias etapas y a pesar de que no terminan en alto son importantes estratégicamente. Vamos a intentar estar en las fugas que nos puedan favorecer”, dijo Nairo Quintana en rueda de prensa.

El boyacense, quien fue segundo del Tour de Francia en 2013 y 2015, y tercero en 2016, se mostró frustrado por “la situación en la que estoy porque estoy acostumbrado a hacer la general. No se sabe qué puede pasar por el camino y lo importante es entrar con muchas ganas y mucho ánimo”.

Además, Nairo Quintana explicó la razón por la que en la nómina del Arkea para el Tour de Francia no estuvieron sus compatriotas Dayer Quintana y Winner Anacona. “Al no luchar la general se va a buscar otro tipo de corredores”.

Publicidad

Nairo Quintana, de 31 años, finalizó diciendo que no se preocupen “si me ven quedarme a 20 minutos, va ser de aposta para que me dejen ir en fuga e intentar buscar las etapas que tenemos marcadas".