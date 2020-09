Primoz Roglic tras ganar la etapa 4 del Tour de Francia: “ha sido un día bonito”

Primoz Roglic, del equipo Jumbo-Visma, se llevó la etapa 4 del Tour de Francia 2020, la primera que termina en montaña. El esloveno no pudo ocultar su felicidad por haber ganado la carrera entre Sisteron y Ocières-Merlette.

Agradeció a su equipo por el gran trabajo desplegado en la jornada. Parece que la caída que sufrió en el Dauphiné ha quedado en el olvido y está muy motivado de cara a lo que se viene en el Tour de Francia 2020.

“Ha sido un día rápido. Mis compañeros han hecho realmente un gran trabajo y he hecho un buen sprint final. Ha sido un día bonito y he ganado la etapa. Cada día me siento mejor tras la caída de Dauphiné”, dijo Primoz Roglic después de ganar la etapa 4 del Tour de Francia.

El pedalista de 30 años se encuentra en el tercer puesto de la clasificación general a 7 segundos del líder, Julian Alaphilippe.