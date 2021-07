Rigoberto Urán bromea con Nairo Quintana: “Se iba a ganar la montaña y no ganó ni chimba”

Rigoberto Urán estaba con Nairo Quintana y Sergio Higuita e hizo reír a más de uno cuando le preguntaron por la actuación de los colombianos en el Tour de Francia.

“(Nairo Quintana) se iba ganar la montaña y no ganó ni chimba, entonces no cumplió el objetivo y yo tampoco, es la realidad que hay. Lo damos todo, trabajamos con ganas, pero no se cumplen los objetivos y volveremos el otro año”, dijo Rigoberto Urán en una charla con Noticias Caracol.

Por su parte Nairo Quintana aseguró que en los últimos días “estábamos muertos” y que “los jóvenes están andando muy fuerte. Tenemos que seguir preparándonos, siempre lo damos todo y lo intentamos y no ha salido”.

Rigoberto Urán llegó con la ilusión de terminar en el podio del Tour de Francia y finalizó décimo, mientras que Nairo Quintana quería ganar una etapa y ser campeón de la montaña, objetivos que no logró.