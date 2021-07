Rigoberto Urán hizo reír a más de uno con revelación sobre las etapas de lluvia del Tour de Francia. El antioqueño contó que se orina sobre la ropa para sentir calor.

“Yo tengo una manera de calentarme. Me pegó unas meadas que es lo único caliente que siento. Me orino y eso es una belleza. Sobre todo cuando llueve tanto me dan muchas ganas de orinar, entonces no paro sino que me orino en la ropa”, dijo Rigoberto Urán en una entrevista en Instagram con el periodista Juan Charry.

Por otro lado, el colombiano reveló que en las etapas del Tour de Francia “la chaqueta y los guantes pueden hacer una diferencia en un clima de esos porque el frío cambia todo”.

Rigoberto Urán, de 34 años, empezó la segunda semana del Tour de Francia en el tercer puesto de la general a 5:18 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.