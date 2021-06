Seis colombianos buscarán la gloria en el Tour de Francia 2021

Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Esteban Chaves, Sergio Higuita y Sergio Henao serán los ciclistas colombianos que disputarán el Tour de Francia 2021.

Nairo Quintana será el líder del Arkea-Samsic en el Tour de Francia, una carrera en la que ha estado tres veces en el podio (segundo, 2013 y 2015, y tercero en 2016). El boyacense no ha mostrado las mejores piernas durante la temporada 2021 y no llega como uno de los favoritos, sin embargo, no se puede descartar que tiene el talento para brillar sea luchando por la general o por victorias de etapa.

Por su parte, Rigoberto Urán, subcampeón de 2017, mostró un gran nivel con su segundo puesto en la Vuelta a Suiza y llega al Tour de Francia ilusionado con un lugar en el podio. Los 58 kilómetros de crono hacen pensar que puede dar la pelea por un puesto entre los mejores.

Miguel Ángel López será uno de los líderes del Movistar Team y sueña con su primer podio en el Tour de Francia . Ha trabajado para no perder tanto en la contrarreloj y gracias a su poder en la montaña es uno de los candidatos a ocupar un puesto entre los mejores de la general.

Otro que quiere hacer un buen Tour de Francia es Esteban Chaves, quien ha mostrado buen nivel en la montaña durante la temporada 2021. Su debilidad es la contrarreloj, pero el hombre del BikeExchange puede aspirar a victorias de etapas y un lugar entre los 15 primeros de la general.

Sergio Higuita tiene un papel de gregario de Rigoberto Urán en el EF Education-Nippo, pero el antioqueño es un talentoso y podría luchar por una victoria de etapa y un lugar de prestigio en la general del Tour de Francia.

Finalmente, Sergio Henao será uno de los hombres de experiencia del Team Qhubeka ASSOS y tendrá libertad para buscar las fugas y una victoria de etapa en el Tour de Francia.