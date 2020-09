Tadej Pogacar no pierde la esperanza y es optimista de cara a la contrarreloj del Tour de Francia

El pedalista Tadej Pogacar del UAE Emirates, segundo en la general del Tour de Francia a 57 segundos de su compatriota Primoz Roglic, se mostró optimista ante la decisiva contrarreloj de este sábado en La Planche des Belles Fille.

"Hice el reconocimiento y si tengo un buen día es un recorrido que me viene muy bien. Es el mismo esfuerzo para todos, para que las tácticas no intervengan demasiado. Si alguien me hubiera dicho que estaría en esta posición antes del Tour de Francia, nunca les habría creído", aseguró.

Sobre la jornada de este viernes, Pogacar, de 21 años, destacó el ritmo elevado desde el principio.

"Fue muy rápido, marcaron un ritmo muy duro en la parte delantera, pero hoy realmente se relajó cuando se formó la segunda escapada"