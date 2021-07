Tadej Pogacar superó la prueba a la que más le temía en el Tour de Francia

Tadej Pogacar se mostró satisfecho de la forma en la que está afrontando la defensa del maillot amarillo del Tour de Francia y aseguró que temía a estos días de calor, pero los está afrontando mejor de lo que pensaba.

"Antes del Tour de Francia lo que más me asustaba era el calor, no confiaba en poder afrontarlo bien. Pero tras esta semana me doy cuenta de que no estoy incómodo. Abordo la tercera semana con confianza", dijo Tadej Pogacar tras la etapa 15 del Tour de Francia.

"Espero que mi habitación del lunes, en la jornada de descanso, tenga aire acondicionado", bromeó.

Tadej Pogacar se felicitó de haber podido responder a los ataques de sus rivales en el ascenso a Beixalis, el último puerto de la jornada 15 del Tour de Francia: “Han intentado atacarme, pero me sentía bien, desgraciadamente para ellos. Era un buen día para hacerme vacilar, pero he respondido bien al calor y mi equipo me ha ayudado mucho", comentó.

El líder aseguró que el Tour de Francia "está siendo duro", pero confirmó que sus datos de potencia son similares a los del año pasado.

Aseguró que el endurecimiento de la etapa por parte de Ineos no logró hacerle sentir incómodo y señaló que recuperó confianza cuando pudo ver a sus padres al borde de la cuneta.

"Había mucha gente, pero les he reconocido en medio de las masas. Cada vez que los veo me olvido del dolor", dijo Tadej Pogacar.

"Todo el pelotón está fatigado, incluso yo. Nos acercamos a la última semana, todo el mundo pierde potencia. Los próximos días serán todavía más duros, pero así son las grandes vueltas", finalizó el maillot amarillo del Tour de Francia.